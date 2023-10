Allegro i InPost jeszcze bliżej – nowa opcja dostawy tuż tuż!

Robicie zakupy na Allegro i brakowało Wam opcji dostawy do PaczkoPunktów? Od dziś platforma sprzedaży wraz z InPostem wprowadzają kolejną metodę dostawy. Sprawdźmy, jakie są jej zalety.

Nie tylko automat i kurier

Do tej pory osoby sprzedające oraz kupujące na Allegro mogły skorzystać z możliwości dostawy zakupów do Paczkomatów oraz przez kuriera. Plusów pierwszej opcji jest sporo: paczka w ciągu mniej więcej 48 godzin ląduje w maszynie, z której możemy w ciągu kilku dni odebrać paczkę, w najwygodniejszym dla nas momencie. Jeżeli w nagłym przypadku nie możemy tego zrobić, wystarczy odpłatnie przedłużyć pobyt paczki w automacie.

Źródło: InPost

Jeżeli jednak pracujecie zdalnie i zwykle można Was zastać w domu lub zwyczajnie preferujecie odbiór do rąk własnych możliwe jest zamówienie kuriera InPost. Czy zatem PaczkoPunkt jest czymś pomiędzy? Poniekąd tak. To autoryzowane przez giganta logistycznego stacjonarne punkty, gdzie możecie w godzinach pracy placówki odebrać paczkę. Może to być pobliski warzywniak lub sklep spożywczy.

Od dziś Allegro to również PaczkoPunkty

Obecnie w Polsce działają ponad 2 tysiące PaczkoPunktów i od listopada do każdego z nich klienci Allegro będą mogli nadać przesyłkę.

Osoby opłacające abonament Allegro Smart! mają powody do radości – wysyłka do placówek jest bezpłatna oraz dostawa w sobotę nie wymaga żadnych dodatkowych kosztów. Daje to razem z Paczkomatami ponad 23 tysiące punktów odbioru na terenie kraju.

[…] Nowa usługa z pewnością będzie przyjęta z zadowoleniem – bo jeszcze bardziej ułatwi i usprawni dostawy zakupów z Allegro. Naszym ogromnym atutem jest szybkość i wygoda, a oferta InPost w ramach Allegro Smart oraz specjalne dostawy w soboty przyciągną jeszcze więcej użytkowników największej platformy zakupowej w Polsce. Rafał Brzoska, założyciel i prezes zarządu InPost

Czy nowa opcja wysyłki/odbioru przyjmie się wśród Allegrowiczów? Na pewno nikt na tym nie powinien być stratny. Osobiście do najbliższego Paczkomatu mam prawie kilometr, a do najbliższego PaczkoPunktu – 250 metrów. Jeżeli zamawiam/odbieram kilka paczek, nie daj Boże jeszcze ciężkich, to mój gen lenia już uaktywnia się na samą myśl o wycieczce do Paczkomatu. Teraz z pewnością przerzucę się na nowy sposób dostawy. Kondycja nie powinna na tym ucierpieć, ale za to jaka wygoda i krótszy czas paczkowej wyprawy!