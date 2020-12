Dostałeś nietrafiony prezent? Możesz go sprzedać na dobrych warunkach na Allegro Lokalnie

Święta Bożego Narodzenia 2020 już za nami. Wiele osób znalazło pod choinką wymarzone prezenty… lub takie, które niezbyt im się spodobało. Co zrobić w takiej sytuacji? Można na przykład sprzedać je na Allegro Lokalnie, bo zachęca do tego przygotowana przez serwis promocja.

Nawet jeśli obdarowujący ma jak najlepsze intencje, to niestety nie zawsze prezent od niego jest trafiony. Nie wypada odmówić jego przyjęcia, ale też nie ma co na siłę go trzymać, jeżeli można przekazać daną rzecz komuś, kto zrobi z niej użytek.

Jaki jest najpopularniejszy nietrafiony prezent?

Jak podaje serwis Allegro Lokalnie, na podstawie danych za 2019 rok, w ciągu dwóch tygodni po świętach Bożego Narodzenia największe wzrosty odnotowuje kategoria RTV i AGD, a w szczególności AGD drobne, co oznacza, że wiele osób znajduje pod choinką urządzenia, o których niekoniecznie marzyło.

Na drugim miejscu znajdują się książki i gry, w tym głównie gry na konsole, a na trzecim odzież (przede wszystkim sukienki i kurtki). Ponadto w zeszłym roku użytkownicy często wystawiali też akcesoria i części samochodowe, gdyż to także popularne prezenty na święta.

Serwis podaje również, że najszybciej nowego właściciela znajdują nowe konsole z drugiej ręki – często sprzedawane są one w mniej niż dobę po wystawieniu ogłoszenia. Podobnie jest też w przypadku sprzętu RTV.

Sprzedaj nietrafiony prezent na Allegro Lokalnie

Niektórzy z Was zapewne znaleźli pod choinką nietrafiony prezent. Jeśli nie chcecie, aby bez sensu kurzył się w szafie, bo na to nie zasługuje, to możecie go sprzedać na przykład na Allegro Lokalnie, ponieważ zachęca do tego przygotowana przez serwis promocja.

W ramach akcji „Sprzedaj nietrafiony prezent” sprzedający mogą skorzystać z możliwości wyróżnienia swoich ofert za złotówkę. Co ważne, będą one widoczne jako wyróżnione zarówno na Allegro Lokalnie, jak i na Allegro, co oznacza, że mogą dotrzeć do nawet 18 mln odwiedzających tę platformę.

Co więcej, dzień po wystawieniu oferty sprzedający będzie mógł odebrać kod uprawniający go do kupna kawy Deli na stacjach Shell za złotówkę. Ponadto wszyscy nowi użytkownicy Allegro Lokalnie nie poniosą żadnych dodatkowych opłat w przypadku sprzedaży.

Oferta specjalna dostępna będzie do 25 stycznia 2020 roku i obowiązuje we wszystkich kategoriach z wyjątkiem samochodów.