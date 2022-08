Popularna sieć sklepów przedstawia własny zestaw dla graczy

Jeśli poszukujesz właśnie taniego zestawu gamingowego, składającego się z klawiatury, myszki i podkładki pod nią, to sieć sklepów ALDI może mieć coś dla Ciebie.

Nowa marka – ALDI Gaming

Popularna sieć sklepów wprowadza właśnie na polski rynek swoją markę skierowaną do graczy – ALDI Gaming. Pierwszy raz pojawiła się ona w 2021 roku w Niemczech, a produkty z jej oferty cieszyły się tam niemałym zainteresowaniem. Po sukcesie marki u naszych sąsiadów, firma postanowiła rozszerzyć zakres sprzedaży produktów z jej oferty na inne kraje, w tym Polskę.

ALDI Gaming to pierwsza nasza międzynarodowa marka, w której tytule występuje nazwa sieci. Jest ona integralną częścią nowej architektury marek własnych. Wprowadzając ją do asortymentu gamingowego chcemy dotrzeć do odbiorców segmentu gier i e-sportu, którzy reprezentują nowe pokolenie młodych konsumentów o ogromnym zasięgu. ALDI poza codziennymi zakupami oferuje graczom także to, czego potrzebują do realizacji swojej pasji Jakub Tyrlik Category Manager i Designer of Electronics ALDI Polska

Zestaw stworzony specjalnie dla graczy

Z okazji wejścia marki do polskich marketów sieci, z dniem 24 sierpnia rusza sprzedaż zestawu przeznaczonego dla graczy e-sportowych. W skład zestawu wchodzi klawiatura z podświetleniem RGB, która wyposażona została w 19 klawiszy anti-ghosting, dzięki czemu zapewnia wysoką efektywność podczas rozgrywek. Jest to konstrukcja pełnowymiarowa z dołączoną podpórką pod lewy nadgarstek, co z pewnością spodoba się graczom stawiającym przede wszystkim na wygodę podczas grania.

Drugim elementem zestawu jest przewodowa mysz ergonomiczna, która oferuje 6 stopni czułości kursora w przedziale 1200-6400 DPI. Podobnie jak klawiatura, została ona wyposażona w podświetlenie RGB, a ponadto jej antypoślizgowa powierzchnia ma zapewniać pełen komfort podczas wielogodzinnych sesji z grami.

Dodatkowo do zestawu dołączona została podkładka pod mysz w rozmiarze XXL. Ma ona poliestrową powierzchnię, na której nadrukowana została interesująco wyglądająca grafika w kolorach fuksji, czarnym i niebieskim. W jej prawym dolnym rogu znalazło się też miejsce na kolorowe logo marki ALDI Gaming.

Zestaw peryferiów gamingowych nowej marki dyskontu objęty jest trwającą 3 lata gwarancją producenta, a jego cena wyniesie 119 złotych. Znaleźć będziemy go mogli we wszystkich marketach sieci.

To nie pierwszy taki zestaw w supermarketach

W konkurencyjnych sieciach supermarketów dotychczas byliśmy w stanie znaleźć już podobne zestawy, w których skład wchodziły podobne elementy. Na przykład Biedronka pod koniec zeszłego roku wprowadziła do swojej oferty zestaw od marki Dragon Breath, a Carrefour już od jakiegoś czasu sprzedaje zestaw od Xtrike.

ALDI jest jednak pierwszą siecią sklepów w Polsce, która posiada własną markę peryferii i akcesoriów skierowanych do graczy. Jak zauważa Jakub Tyrlik, Category Manager i Designer of Electronics ALDI Polska, rozgrywki e-sportowe cieszą się ogromnym zainteresowaniem, szczególnie wśród młodzieży. Sieć marketów chce dołożyć swoją cegiełkę do rozwoju tego rynku i udostępnić młodym talentom urządzenia w niskiej cenie, które mogą pomóc im w realizacji swoich pasji.