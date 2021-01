Alcatel 1S 2021 to aktualnie najtańszy smartfon z Androidem 11. Zyskał też wiele usprawnień względem poprzednika

Początek roku to świetny czas, by zaprezentować światu swoje nowości. Z takiego założenia wyszła firma TCL, która – podczas wirtualnych targów CES 2021 – zaprezentowała nowe smartfony, tablety i smart okulary. Do grona nowości pod marką TCL, dołączyły smartfony i tablet spod znaku należącego do niej Alcatela. Oto Alcatel 1S 2021, Alcatel L3 2021 i Alcatel 1T 7 WiFi.

Alcatel 1S 2021 – wiele usprawnień względem poprzednika

Na łamach Tabletowo w poprzednich latach testowaliśmy Alcatela 1S 2020 i Alcatela 1S 2019. Nadszedł czas na kolejną generację tego taniego smartfona – i dobrze, bo z roku na rok otrzymuje kolejne usprawnienia. Czy i tym razem jest tak samo?

Ekran, w tym przypadku IPS – z 6,22” – urósł do 6,52”, niestety, zachowując przy tym rozdzielczość HD+, czyli 1600×720 pikseli. Rozdzielczość głównego aparatu wzrosła z 16 Mpix do 48 Mpix, a przedniego – z 5 Mpix do 8 Mpix. Mamy też nowszy system operacyjny – Android 11 zamiast Androida 10, tym samym najprawdopodobniej jest to aktualnie najtańszy smartfon z Androidem 11. Nowa generacja oferuje też więcej pamięci RAM – 4 GB vs 3 GB i więcej pamięci wewnętrznej – 64 GB vs 32 GB.

Procesor (MediaTek MT6762D Helio P22 z PowerVR GE8320), pojemność akumulatora (4000 mAh), port microUSB, aparat makro 2 Mpix, czujnik głębi czy umiejscowienie czytnika linii papilarnych (plecki smartfona), 3.5 mm jack audio, dual SIM, GPS, NFC – bez zmian.

Alcatel 1S 2021 dość mocno przytył – waży 194 a nie 165 g, jak poprzednio, i znacznie urósł – 165.64 x 75,59 x 8,64 mm vs 158,7 x 74,6 x 8,5 mm.

Jak zatem widzicie, Alcatel 1S 2021 względem poprzednika został dość mocno zmodernizowany. Trochę szkoda tego microUSB i pozostawienia tej samej jednostki centralnej, ale chcąc zachować niską cenę nie można usprawniać wszystkiego.

Alcatel 1S 2021 został wyceniony na 109 euro. W dniu premiery jego poprzednik kosztował 99 euro, a w Polsce – 449 złotych. Czy uda się producentowi utrzymać cenę na poziomie niższym niż 500 złotych? Nie ukrywam – mam taką nadzieję. A przekonamy się o tym prawdopodobnie już w lutym.

Alcatel 3L to nieco droższy zawodnik

Alcatel 3L został wyceniony na dokładnie taką samą kwotę, co TCL 20 SE – 149 euro. Jest też o 10 euro droższy niż zeszłoroczny model 3L, który kosztował 139 euro. Co oferuje?

Pozwólcie, że wypunktuję jego parametry techniczne:

wyświetlacz IPS o przekątnej 6,52” i rozdzielczości 1600 x 720 pikseli,

ośmiordzeniowy procesor MediaTek MTK6762D z IMG GE8320 600 MHz,

Android 11,

4 GB RAM,

64 GB pamięci wewnętrznej,

aparat 48 Mpix f/1.8 + makro 2 Mpix f/2.4 + czujnik głębi 2 Mpix f/2.4,

aparat przedni: 8 Mpix f/2.0,

dual SIM,

GPS/Glonass/Galileo/BDS,

WiFi 802.11 b/g/n,

NFC,

Bluetooth 5.0,

3.5 mm jack audio,

port microUSB,

czytnik odcisków palców z tyłu obudowy,

akumulator o pojemności 4000 mAh,

wymiary: 165,64 x 75,79 x 8,74 mm,

waga: 194.

Alcatel 3L trafi do sprzedaży w marcu bieżącego roku.

Alcatel 1T WiFi to podstawowy tablet, o którym niewiele wiemy

Poza dwoma smartfonami, portfolio Alcatela poszerza dziś również nowy tablet – Alcatel 1T WiFi, który działa w oparciu o Androida 11 Go edition.

Niestety, póki co producent nie zdradził więcej szczegółów na temat jego parametrów technicznych. Znamy natomiast cenę – będzie kosztował 75 euro i trafi do sprzedaży jeszcze w styczniu.

Wszystkie nowości Alcatela powinny trafić do sprzedaży w Polsce już niebawem.