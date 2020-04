Przydatna aktualizacja: słuchawki Samsung Galaxy Buds dostają funkcje z nowszego modelu „Plus”

Pierwsza generacja słuchawek TWS od Samsunga byłą w porządku, ale miała swoje bolączki. Część błędów przykrywa teraz aktualizacja, która przenosi na nie niektóre funkcje Galaxy Buds+.

Jeśli w jakiś sposób nabyliście słuchawki Galaxy Buds od Samsunga – czy to drogą klasycznego kupna, czy też przy okazji zakupu któregoś ze smartfonów firmy, być może ucieszy Was informacja o aktualizacji dla tego akcesorium, która zaczyna być dystrybuowana. Skupia się ona na trzech aspektach działania budsów, żywcem wyjętych z ich następców – modelu Galaxy Buds+.

Łatwe parowanie z komputerem

Wcześniej słuchawki Galaxy Buds miały pewną irytującą cechę: dało się je sparować tylko z jednym urządzeniem jednocześnie. Oznaczało to, że po powrocie do domu ze spaceru, podczas którego słuchawki były podłączone do smartfona, gdy chcieliśmy kontynuować słuchanie muzyki na komputerze, trzeba było rozłączyć się z telefonem i parować akcesorium z laptopem (czy innym źródłem dźwięku).

Teraz jednak, dzięki funkcji Microsoft Swift Pairing, można szybciej sparować nasze Galaxy Buds z komputerem – słuchawki nareszcie będą w stanie zapamiętać więcej niż jedno urządzenie źródłowe, co da swobodę łatwego przełączania się między nimi.

Ambient Sound w pierwszej generacji

Ambient Sound, czyli „podsłuchiwanie otoczenia” podczas korzystania ze słuchawek może przydawać się w wybranych scenariuszach, ale nie było ono dostępne w Galaxy Budsach pierwszej generacji. Nowszy model zyskał taką funkcję dzięki aktualizacji. Dźwięki otoczenia będzie można słyszeć na obu lub na jednej wybranej słuchawce.

Łatwe odtwarzanie nowych playlist ze Spotify

Użytkownicy Spotify będą mogli teraz słuchać swojej spersonalizowanej playlisty zaraz po włożeniu Galaxy Buds do uszu. Wykonanie gestu tapnięcia i przytrzymania palca na słuchawce będzie sygnałem dla słuchawek, by uruchomić aplikację do streamingu muzyki i wznowić odtwarzanie w miejscu, gdzie ostatnio skończyliśmy. Jeśli aplikacja nie ma oznaczonego ostatniego utworu, komenda ta przeniesie nas od razu do personalizowanej listy odtwarzania, na której znajdą się rekomendacje muzyczne Spotify.

Jak widać, aktualizacja nie wnosi żadnej rewolucji do słuchawek Galaxy Buds, jednak miło jest widzieć, że produkt nie został porzucony przez Samsunga. To zawsze na plus.

źródło: Samsung