Samsung Galaxy Watch 4 dostaje aktualizację do One UI 5 w Polsce!

To musiało się stać prędzej czy później. I bardzo dobrze, że stało się prędzej. Jeśli masz zegarek Samsunga, przygotuj się na sporą aktualizację oprogramowania. Nowych opcji jest bez liku!

Galaxy Watch 4 z One UI 5

Jedni z bardziej „zakręconych” w temacie aktualizacji elektronicznych gadżetów Samsunga nie mogli przegapić uruchomienia testów beta najnowszych wersji oprogramowania dla zegarków Galaxy Watch 4 oraz Galaxy Watch 5. Do publicznej bety One UI 5 Watch można było dołączać już w czerwcu. Zwiastowało to rychłą premierę oficjalnych wydań. I tak też się stało.

Samsung Galaxy Watch 4 Classic | fot. Tabletowo.pl

Europejczycy z Galaxy Watch 5 na nadgarstkach zaczęli zauważać powiadomienia o możliwej aktualizacji na początku ubiegłego tygodnia. Wiadome więc było, że niebawem oprogramowanie trafi także na starsze zegarki Samsunga.

Dostaliśmy informację, że to już się dzieje. Dokładniej rzecz ujmując, aktualizację do One UI 5 dostał Galaxy Watch 4 Classic, ale z pewnością i posiadacze podstawowej, bardziej „sportowej” wersji będą mogli niebawem zassać aktualizację na swoje telefony i zegarki.

Cała paczka instalacyjna to grubo ponad 1,7 GB danych, więc już na tym etapie można domyślać się, że nowości będzie sporo. I tak w istocie jest.

Co nowego w zegarkach Samsunga?

Przed pobraniem aktualizacji jesteśmy informowani o szeregu funkcji, które zyskają nasze smartwatche po zainstalowaniu pakietu poprawek i opcji. Ich listę można podzielić na kilka kategorii.

Tarcze i kafelki zegarka:

Łatwiejsze dodawanie tarcz i kafelków zegarka

– Nowy układ pionowy ułatwia znajdowanie tarcz i kafelków zegarka odpowiadających użytkownikowi.

Sprawdź poziom baterii wszystkich swoich urządzeń

– Nowy kafelek Bateria pozwala szybko sprawdzić poziom naładowania baterii zegarka, telefonu i słuchawek Galaxy Buds.

– Nowy kafelek Bateria pozwala szybko sprawdzić poziom naładowania baterii zegarka, telefonu i słuchawek Galaxy Buds.

Ulepszony kafelek Kontroler słuchawek

– Można teraz włączać i wyłączać dźwięk 360 z poziomu tego kafelka, jeśli dane słuchawki Buds obsługują dźwięk 360.

– Można teraz włączać i wyłączać dźwięk 360 z poziomu tego kafelka, jeśli dane słuchawki Buds obsługują dźwięk 360.

Szybki dostęp do czasomierzy

– Czasomierze można uruchamiać z poziomu nowego kafelka Czasomierz, bez otwierania osobnej aplikacji.

– Czasomierze można uruchamiać z poziomu nowego kafelka Czasomierz, bez otwierania osobnej aplikacji.

– Czasomierze można uruchamiać z poziomu nowego kafelka Czasomierz, bez otwierania osobnej aplikacji. Album lub historia jako tarcza zegarka

– Zamiast jednego obrazu można teraz ustawić na tarczy zegarka serię przełączających się obrazów z albumu lub wybranej historii. Każdorazowo przy włączeniu ekranu zegarka tarcza zegarka będzie pokazywać inny obraz.

Samsung Health:

Ulepszony trening snu

Ulepszony trening snu

– Przeprojektowany na nowo ekran wyników ułatwia zrozumienie, jak dobrze każdej nocy spał użytkownik. Teraz nawyki i rekomendacje można sprawdzać bezpośrednio w zegarku, bet sięgania po telefon.

– Przeprojektowany na nowo ekran wyników ułatwia zrozumienie, jak dobrze każdej nocy spał użytkownik. Teraz nawyki i rekomendacje można sprawdzać bezpośrednio w zegarku, bet sięgania po telefon. Automatyczne rejestrowanie treningów rowerowych

Automatyczne rejestrowanie treningów rowerowych

– Aplikacja Samsung Health wykrywa teraz rozpoczęcie treningu rowerowego automatycznie go rejestruje. Można też ustawić automatyczne zaznaczanie na mapie tras rowerowych.

– Aplikacja Samsung Health wykrywa teraz rozpoczęcie treningu rowerowego automatycznie go rejestruje. Można też ustawić automatyczne zaznaczanie na mapie tras rowerowych. Wskazówki dotyczące pulsu podczas treningów biegowych

Wskazówki dotyczące pulsu podczas treningów biegowych

– Podczas biegu użytkownika zegarek podaje spersonalizowane strefy pulsu, pomagając mu w zarządzania intensywnością ćwiczeń.

– Podczas biegu użytkownika zegarek podaje spersonalizowane strefy pulsu, pomagając mu w zarządzania intensywnością ćwiczeń. Dokładniejsze wyniki biegów

Dokładniejsze wyniki biegów

– Jeśli użytkownik rozpoczyna standardowy bieg na 400 metrów, zegarek rozpoznaje tor, po którym biegnie użytkownik, podaje dokładniejsze wyniki co do okrążeń oraz odległości.

– Jeśli użytkownik rozpoczyna standardowy bieg na 400 metrów, zegarek rozpoznaje tor, po którym biegnie użytkownik, podaje dokładniejsze wyniki co do okrążeń oraz odległości. Tworzenie własnych ćwiczeń

Tworzenie własnych ćwiczeń

– Ćwiczenia nie można znaleźć na liście opcji? Teraz można utworzyć niestandardowe ćwiczenie, podczas którego dokonywany jest pomiar odległości, prędkości, trasy, itp.

Kopia zapasowa i przywracanie:

Zachowanie bezpieczeństwa dan zegarka

Zachowanie bezpieczeństwa dan zegarka

– Tworzenie na telefonie backupu plików i danych z zegarka odbywa się okresowo, gdy telefon jest połączony z zegarkiem. Kopie zapasowe można wykonywać w chmurze Samsung Cloud. Alby korzystać z tej funkcji, telefon musi mieć zainstalowaną najnowszą wersją aplikacji Smart Switch.

– Tworzenie na telefonie backupu plików i danych z zegarka odbywa się okresowo, gdy telefon jest połączony z zegarkiem. Kopie zapasowe można wykonywać w chmurze Samsung Cloud. Alby korzystać z tej funkcji, telefon musi mieć zainstalowaną najnowszą wersją aplikacji Smart Switch. Przenoszenie zegarka na nowy telefon

Przenoszenie zegarka na nowy telefon

– Przenoszenie się na nowy telefon jest teraz niezwykle łatwe. Po przeniesieniu użytkownik zachowuje tarcze i aplikacje zegarka.

Sterowanie telefonem:

Więcej opcj sterowania połączeniami

Więcej opcj sterowania połączeniami

– Teraz użytkownik ma większą kontrolę nad połączeniami – bez dotykania telefonu. Może regulować głośność połączenia, wyciszać dźwięk i naciskać przyciski na klawiaturze – a wszystko to na zegarku.

– Teraz użytkownik ma większą kontrolę nad połączeniami – bez dotykania telefonu. Może regulować głośność połączenia, wyciszać dźwięk i naciskać przyciski na klawiaturze – a wszystko to na zegarku. Robienie zdjęć zegarkiem

Robienie zdjęć zegarkiem

– Kiedy aparat w telefonie Galaxy Z Flip 5 lub Fold 5 zostanie otwarty w trybie Flex albo Tent, u dołu tarczy zegarka pojawi się ikona aparatu. Należy dotknąć tej ikony, aby uzyskać szybki dostęp do sterowania aparatem z poziomu zegarka.

Dodatkowe zmiany:

Dyktowanie tekstu przy użyciu przycisku ekranu startowego

Dyktowanie tekstu przy użyciu przycisku ekranu startowego

– Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku ekranu startowego w trakcie wprowadzania tekstu z klawiatury Samsung spowoduje natychmiastowe przełączenie się w tryb dyktowania.

– Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku ekranu startowego w trakcie wprowadzania tekstu z klawiatury Samsung spowoduje natychmiastowe przełączenie się w tryb dyktowania. Funkcja odczytywania powiadomień Bixby

Funkcja odczytywania powiadomień Bixby

– Bixby oodczytuje powiadomienia, jeśli użytkownik podłączył do zegarka słuchawki. Po zakończeniu odczytywania powiadomienia przez Bixby użytkownik może wydać asystentowi kolejne polecenie. Aby korzystać z tej funkcji, należy ustawić Bixby jako domyślnego asystenta głosowego na zegarku

– Bixby oodczytuje powiadomienia, jeśli użytkownik podłączył do zegarka słuchawki. Po zakończeniu odczytywania powiadomienia przez Bixby użytkownik może wydać asystentowi kolejne polecenie. Aby korzystać z tej funkcji, należy ustawić Bixby jako domyślnego asystenta głosowego na zegarku Korzystanie z wielu czasomierzy jednocześnie

Korzystanie z wielu czasomierzy jednocześnie

– Teraz można uruchomić nawet 20 czasomierzy jednocześnie i śledzić wykonywanie wszystkich zadań.

– Teraz można uruchomić nawet 20 czasomierzy jednocześnie i śledzić wykonywanie wszystkich zadań. Udostępnianie danych medycznych w sytuacji nagłej

Udostępnianie danych medycznych w sytuacji nagłej

– Przycisk zapewniający dostęp do danych medycznych pojawi się automatycznie po wykryciu upadku użytkownika lub po 5-krotnym naciśnięciu przez niego przycisku ekranu startowego, co uruchomi alarmową funkcję SOS.

– Przycisk zapewniający dostęp do danych medycznych pojawi się automatycznie po wykryciu upadku użytkownika lub po 5-krotnym naciśnięciu przez niego przycisku ekranu startowego, co uruchomi alarmową funkcję SOS. Pielęgnacja urządzenia

Pielęgnacja urządzenia

– Należy sprawdzić status baterii, miejsca na dane i pamięci zegarka oraz niezwłocznie rozwiązać wszelkie problemy, co wydłuży żywotność baterii i zapewni bezproblemowe działanie zegarka.

– Należy sprawdzić status baterii, miejsca na dane i pamięci zegarka oraz niezwłocznie rozwiązać wszelkie problemy, co wydłuży żywotność baterii i zapewni bezproblemowe działanie zegarka. Bezdotykowe kontrolowanie zegarka

Bezdotykowe kontrolowanie zegarka

– Uniwersalne gesty pozwalają kontrolować zegarek bez dotykania ekranu I używania przycisków. Do gestów można przypisać różna akcje, takie jak potrząśnięcie nadgarstkiem, zaciśnięcie dłoni w pięść i szczypnięcie.

– Uniwersalne gesty pozwalają kontrolować zegarek bez dotykania ekranu I używania przycisków. Do gestów można przypisać różna akcje, takie jak potrząśnięcie nadgarstkiem, zaciśnięcie dłoni w pięść i szczypnięcie. Porządkowanie aplikacji w katalogach

Porządkowanie aplikacji w katalogach

– Użytkownik może uporządkować aplikacje w utworzonych do tego katalogach, dzięki czemu potrzebne aplikacje znajdzie szybciej, bez uciążliwego przewijania.

– Użytkownik może uporządkować aplikacje w utworzonych do tego katalogach, dzięki czemu potrzebne aplikacje znajdzie szybciej, bez uciążliwego przewijania. Zachowanie bezpieczeństwa zegarka

Zachowanie bezpieczeństwa zegarka

– W przypadku ustalenia na zegarku kodu PIN lub wzoru blokady przed wprowadzeniem ustawień na zegarku po zresetowaniu go do ustawień fabrycznych należy wprowadzić kod PIN lub z blokady. Zapobiegnie to użyciu zegarka przez osobę niepowołaną, gdyby urządzenie zgubiono lub skradziono.

Jak widać, lista jest obszerna, a funkcji do sprawdzenia – całe multum! Dobrze, że Samsung wciąż pamięta o użytkownikach starszych modeli smartwatchy.

Dzięki za info, Błażej!