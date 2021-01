Apple udostępniło iOS 14.4, iPadOS 14.4 i WatchOS 7.3

Nieco ponad miesiąc od wydania iOS 14.3, iPadOS 14.3 i WatchOS 7.3, Apple udostępniło dziś iOS 14.4, iPadOS 14.4 i WatchOS 7.3. Jako że nie są to wielkie aktualizacje, nie przynoszą one rewolucyjnych zmian, aczkolwiek producent postarał się dostarczyć użytkownikom kilka nowych funkcji oraz naprawić irytujące błędy.

Apple udostępniło aktualizację do iOS 14.4 i iPadOS 14.4

Apple informuje, że po zainstalowaniu iOS 14.4 użytkownicy będą mogli za pomocą aparatu skanować również mniejsze kody QR, a także klasyfikować urządzenie podłączone przez Bluetooth. W ostatnim przypadku do wyboru są słuchawki, aparat słuchowy, głośnik, zestaw stereo w samochodzie i inne (niepasujące do żadnej z ww. kategorii).

Aktualizacja do iOS 14.4 przynosi funkcję wybrania, jaki typ urządzenia jest podłączony do iPhone’a przez Bluetooth (źródło: MacRumors)

Ponadto, po zainstalowaniu iOS 14.4, użytkownicy otrzymają powiadomienie, jeśli w ich iPhonie z serii 12 zostanie zamontowany aparat, którego system nie rozpozna jako nowy i oryginalny. O ile w przypadku korzystania z autoryzowanych serwisów nie ma o tym mowy, tak może się to zdarzyć, jeżeli ktoś zdecyduje się naprawić aparat w swoim iPhonie niższym kosztem.

iOS 14.4 ma naprawić również kilka błędów, w tym artefakty, które pojawiały się na zdjęciach z HDR, wykonanych iPhonem 12 Pro, nieodświeżanie się widgetu Fitness oraz opóźnienia i niepojawianie się sugestii podczas korzystania z klawiatury.

Apple udostępniło aktualizację do WatchOS 7.3

Najważniejszą nowością w WatchOS 7.3 jest nowa funkcja „Time to Walk” dla subskrybentów (niedostępnego w Polsce) pakietu Apple Fitness+. Chodzi w niej o to, że użytkownicy mogą podczas chodzenia słuchać „inspirujących historii” autorstwa znanych osób, m.in. artystów (na przykład Dolly Parton czy Shawn Mendes) i sportowców. Każdy odcinek ma od 25 do 40 minut.

Ponadto po zainstalowaniu WatchOS 7.3 użytkownicy w kolejnych krajach będą mogli korzystać z funkcji EKG i dostawać powiadomienia o wykryciu nieregularnej pracy serca (dotyczy modeli Apple Watch series 4 i nowszych). Kolejną nowością jest też nowa tarcza Unity Watch Face, inspirowana kolorami flagi panafrykańskiej, której kształt zmienia się w ciągu dnia przy ruchu, a także kilka innych w podobnym tonie.

Nowa tarcza Unity Watch Face w WatchOS 7.3, inspirowana kolorami flagi panafrykańskiej (źródło: MacRumors)

Aktualizacja do WatchOS 7.3 przy okazji ma naprawić też błąd, gdzie centrum sterowania i powiadomień nie działały poprawnie, gdy aktywna była funkcja Zoom.

Aby zainstalować aktualizację do WatchOS 7.3, Apple Watch powinien być naładowany do co najmniej 50% i znajdować się na ładowarce oraz w zasięgu iPhone’a.