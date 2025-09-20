Akcja serwisowa Xiaomi. Wadliwe oprogramowanie i ryzyko wypadków

Xiaomi musi zmierzyć się z poważnym problemem w swojej motoryzacyjnej ofensywie. Producent ogłosił ogromną akcję serwisową, obejmującą ponad 116 tysięcy egzemplarzy modelu SU7, w których wykryto ryzyko związane z systemem wspomagania kierowcy.

Wadliwe oprogramowanie i ryzyko wypadków

SAMR, czyli chiński regulator rynku motoryzacyjnego poinformował, że problem dotyczy dokładnie 116887 egzemplarzy Xiaomi SU7 w wersji Standard, wyprodukowanych pomiędzy 6 lutego 2024 roku a 30 sierpnia 2025 roku.

Okazuje się, że to aż 1/3 wszystkich sprzedanych dotąd sztuk tego modelu. SU7 zadebiutowały w marcu 2024 roku i szybko stały się najpopularniejszymi pojazdami elektrycznymi Xiaomi. Do końca sierpnia 2025 w Państwie Środka sprzedano ich łącznie ponad 339000 sztuk.

Problemem jest oprogramowanie systemu L2 Highway Pilot, czyli asystenta jazdy na drogach szybkiego ruchu. Według komunikatu, w skrajnych sytuacjach system może niewystarczająco rozpoznawać otoczenie, błędnie ostrzegać lub niewłaściwie reagować na zagrożenia. Jeśli kierowca nie zainterweniuje w odpowiednim momencie, ryzyko kolizji znacząco rośnie.

Na jaw wyszło to już wcześniej, ponieważ w marcu 2025 roku doszło do tragicznego wypadku z udziałem SU7, w którym zginęły trzy osoby. Samochód uderzył w barierki na autostradzie i zapalił się. Jak ustalono, asystent jazdy był aktywny, ale wyłączył się na sekundę przed uderzeniem, nie podejmując żadnych działań, które mogłyby zapobiec tragedii.

Xiaomi SU7 (fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl)

Co na to Xiaomi?

Xiaomi nie zwleka z reakcją. Wszystkie pojazdy objęte akcją serwisową otrzymają bezpłatną aktualizację oprogramowania OTA. Producent ogłosił także, że zarówno modele SU7, jak wprowadzony na rynek w tym roku SUV Xiaomi YU7, zostaną zaktualizowane do systemu Xiaomi HyperOS 1.10.0, który ma wyeliminować wykryte problemy.

Choć w praktyce aktualizacja odbywa się zdalnie i nie wymaga wizyty w serwisie, rozmiar problemu jest ogromny. Akcja dotyczy jednej trzeciej wszystkich sprzedanych SU7, a więc modelu, który odpowiada za prawie 90% sprzedaży całego działu motoryzacyjnego Xiaomi. Warto przypomnieć, że SU7 występuje w trzech wariantach: Standard, Pro i Max, o której najczęściej można usłyszeć ze względu na jej kosmiczne osiągi.

Dla porównania, do końca sierpnia 2025 roku YU7 SUV sprzedał się w liczbie 24824 sztuk – ten model również dostanie aktualizację HyperOS. Xiaomi chce w ten sposób pokazać, że poważnie podchodzi do bezpieczeństwa i gotowe jest działać, aby uniknąć kolejnych tragedii.