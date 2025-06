Xiaomi świętuje rekord na Nurburgringu elektrycznym monstrum

Nurburgring w wariancie Nordschleife to jeden z najbardziej wymagających torów na świecie. Jego kultowość sprawiła, że czas okrążenia wykonany na ponad 20-kilometrowej nitce (w zależności od wariantu) stanowi powód do dumy dla danego producenta. W kwietniu 2025 roku Xiaomi wpisało się do historii motoryzacji na tym torze i postanowiło uczcić wynik specjalną edycją modelu SU7.

Zielone Piekło

Co prawda moje doświadczenia z Nordschleife kończą się na symulatorach pokroju Assetto Corsa czy Gran Turismo 7 jednak każdy, komu udało się skleić sensowny czas przejazdu na torze nie wylatując na Mutkurve („Zakręt odwagi”) i trzymając się środka na obu zakrętach Karussell wie, jak dużym wyzwaniem jest niemiecki tor. Choć wiele osób traktuje wynik na torze jako chwyt marketingowy, to nie ulega wątpliwości, że wykonanie dobrego okrążenia, oprócz świetnego kierowcy – wymaga uniwersalnej maszyny, zdolnej nie tylko do wysokich prędkości na prostych ale też do trzymania się asfaltu w szybkich zakrętach i stabilnej w wolniejszych sekcjach i szykanach.

Oficjalny rekord toru w aucie dopuszczonym do ruchu ulicznego wynosi 6:29.090 i został dokonany we wrześniu 2024 roku w Mercedesie AMG One przez Maro Engela. Niecały miesiąc później Xiaomi postanowiło zapisać się w historii toru i 29 października prototyp modelu SU7 Ultra ustanowił rekord dla czterodrzwiowego auta z czasem 6:46.874. Nie było to jednak ostatnie słowo chińskiego giganta.

Pierwszego kwietnia 2025 roku dwa elektryki Xiaomi – SU7 Ultra w specyfikacji prototypowej oraz SU7 Ultra w konfiguracji Track Package wyruszyły na Nordschleife i udowodniły, że wynik z 2024 roku to nie przypadek. W przypadku prototypu czas 6:22.091 wywindował maszynę Chińczyków na trzecie miejsce w tabeli – za Volkswagena ID.R (6:05.336) oraz Porsche 919 Hybrid Evo (5:19.546). Specjalna edycja Xiaomi SU7 ustanowiła natomiast rekord dla klasy elektrycznych sedanów i z czasem 7:04.957 jest obecnie najszybszym czterodrzwiowym autem, jakie kiedykolwiek uzyskało oficjalny czas na Nordschleife.

Xiaomi SU7 w specjalnych edycjach

Aby uczcić dwa nowe rekordy, Xiaomi postanowiło wprowadzić na rynek pakiet, który pomógł producentowi w uzyskaniu szybkiego czasu oraz specjalną edycję SU7 Ultra. W przypadku Track Package kupujący otrzyma zestaw, na który składają się kute, 21-calowe felgi, opony Pirelli P Zero 5. generacji, gumy semi-slick Pirelli P Zero Trofeo RS, zawieszenie Bilstein EVO R, sportowe klocki hamulcowe Endless oraz nadkola i dach wykonane z włókna węglowego. Pakiet ma kosztować 100000 juanów (~50520 złotych) , a doliczając do tego cenę auta całość kosztuje 629900 juanów (~318 tysięcy złotych).

Xiaomi SU7 Ultra Nürburgring Limited Edition to już prawdziwa elektryczna bestia. Oprócz tego, co oferuje Track Package, auto zostało wzbogacone o:

siedzenia kubełkowe z włókna węglowego z 6-punktowymi pasami bezpieczeństwa,

stalową klatkę bezpieczeństwa, usunięto przy okazji tylną kanapę,

aerodynamiczny panel podłogowy z włókna węglowego (do użytku wyłącznie na torze),

karbonowa maska z podwójnymi wlotami

pakiet zewnętrzny i wewnętrzny z wykorzystaniem włókna węglowego – m.in. obudowa lusterek, listwy boczne czy panele klimatyzacji,

karbonowy spojler,

zdobienia Ultra Lightning oraz tabliczka z numerem.

W 2025 roku producent planuje wyprodukować tylko 10 sztuk specjalnej edycji auta, a cała produkcja ma zakończyć po przygotowaniu 100. egzemplarza. Xiaomi SU7 Ultra Nürburgring Limited Edition został wyceniony na 814900 juanów, czyli ~411 tysięcy złotych.

Jeżeli jednak nie macie tyle pieniędzy na koncie, aby kupić jakiegokolwiek elektryka Xiaomi, jest dla Was cyfrowa alternatywa. 18 czerwca gigant wspólnie z Polyphony Digital ogłosił, że SU7 Ultra trafi w jednej z przyszłych aktualizacji do Gran Turismo 7. Tak się składa, że w grze występuje również pętla Nordschleife. Czasu ustanowionego przez Vincenta Radermeckera raczej nie pobiję, ale może chociaż uda się zamknąć nitkę w mniej niż osiem minut. 😉