Ależ to będzie powrót! Microsoft może planować Surface Studio 3

Pamiętacie jeszcze nieprzeciętnie drogi, ale i jednocześnie piękny sprzęt, jakim był komputer Surface Studio 2? Ten PC typu All-in-One mocno działał na wyobraźnię, ale jak dotąd nie doczekał się następcy. Pojawiły się jednak pierwsze informacje o trzeciej generacji tego komputera.

Surface Studio 3 na horyzoncie

Premiera Surface Studio 2 miała miejsce… w październiku 2018 roku. Sprzęt trafił do sprzedaży w Polsce na początku stycznia 2019 roku i od tego czasu Microsoft nawet się nie zająknął o możliwości unowocześnienia jednego ze swoich najciekawszych urządzeń. W międzyczasie zdążyliśmy nawet mieć go u nas na warsztacie. Wydawało się, że Redmond porzuciło pomysł kontynuowania linii komputerów AiO, ale ostatnio coś ruszyło się w temacie.

Jak na razie informacje na temat Surface Studio 3 są bardzo skąpe i jedyne, co wypłynęło na powierzchnię, to zdjęcia nowych akcesoriów, które mają być kompatybilne z urządzeniem.

Co ciekawe, najnowsze fotografie ukazują gadżety widocznie nawiązujące do poprzednich generacji akcesoriów. Nowy Surface Pen wygląda trochę jak rysik debiutujący razem z Surface Pro 3. Piórko było wtedy mniej kanciaste niż obecnie i miało druciany klips. Nowa myszka Surface Mouse nie zdradza o sobie zbyt wiele – jest wręcz łudząco podobna do jednej z poprzednich wersji – jeszcze sprzed Surface Mouse Go. Klawiatura Surface wydaje się mieć przeprojektowane klawisze funkcyjne, z możliwością szybkiego dostępu do funkcji dyktowania (pod F1). czy wpisywania emoji.

Nie spodziewałbym się takich zmian

Powyższy tweet wygląda bardziej jak zbiór fotografii sprzętów sprzed lat niż czegoś, co Microsoft chciałby wprowadzić w nadchodzących miesiącach. Byłbym mocno zdziwiony, gdyby gigant z Redmond tak chętnie poddał produkcję Surface Slim Pen – pióra, które współpracuje z nowymi hybrydami oraz laptopami firmy. W Surface Laptop Studio znaleziono dla niego nawet specjalne miejsce.

Tak czy siak, pojawiające się drobiazgi sugerują, że Microsoft pracuje nad nowym Surface Studio – albo przynajmniej to, że ludzie chętnie zobaczyliby w końcu kolejną generację tego peceta. Sam wcale bym nie pogardził taką premierą na jesień.