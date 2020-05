Przyszłe AirPodsy nie tylko pozwolą posłuchać muzyki, ale również zmierzą tętno

Bezprzewodowe słuchawki Apple mogą zyskać zestaw funkcji z zakresu monitorowania organizmu użytkownika. W tym celu wykorzystane zostaną nowe czujniki.

AirPodsy z czujnikiem światła

Firma z Cupertino, mimo zdominowania rynku słuchawek TWS, nie zamierza odpuszczać. Owszem, w 2019 roku Apple osiągnęło imponujący udział na poziomie ponad 50%, ale trzeba zaznaczyć, że konkurencja jest coraz silniejsza i potrafi zaoferować podobne urządzenia w odczuwalnie niższej cenie. Nic więc dziwnego, że zespół Tima Cooka szuka kolejnych sposobów, aby nie tylko zatrzymać obecnych klientów, ale również zyskać nowych.

Niewykluczone, że wśród nowości, które mogą niebawem zachęcić do kupna AirPodsów, znajdą się funkcje zdrowotne. Według raportu opublikowanego przez DigiTimes, jedna z przyszłych generacji słuchawek Apple ma zostać wyposażona w dodatkowe czujniki, jak chociażby czujnik światła.

Pomiar tętna, liczenie kroków, a nawet inteligentny tłumacz

Dodatkowe czujniki, a także zmiany wdrożone w innych elementach słuchawek, mogą pozwolić na monitorowanie organizmu użytkownika. Wśród możliwych opcji wymienia się pomiar tętna, poziomu tlenu we krwi, a także liczenie kroków. Ponadto, pojawiają się wzmianki o innych nowych funkcjach – inteligentne tłumaczenie w czasie rzeczywistym oraz wykrywanie ruchów głowy.

Nie jest jasne, czy funkcje znajdą się w każdej wersji przyszłych AirPodsów czy jednak będą ograniczone do konkretnego modelu. Niektórzy spekulują, że mogą być zarezerwowane dla słuchawek skierowanych przede wszystkim dla osób aktywnych fizycznie, o konstrukcji zbliżonej do Powerbeats Pro.

Jeśli faktycznie Apple już teraz pracuje nad zaimplementowaniem zmian w AirPodsach, to niekoniecznie nowe rozwiązania zobaczymy w najbliższym czasie. Po pierwsze, obecne zainteresowanie słuchawkami jest naprawdę duże, więc firma Tima Cooka nie musi spieszyć się z dodawaniem nowych funkcji. Po drugie, całość może wymagać jeszcze wielu godzin pracy, aby osiągnąć zadowalającą jakość. Możliwe, że na słuchawki monitorujące tętno będziemy musieli poczekać jeszcze kilka lat.

Nie są to pierwsze informacje o dodaniu funkcji zdrowotnych do AirPodsów. Co ciekawe, to właśnie serwis DigiTimes, odpowiedzialny za opisywany raport, twierdził, że takie słuchawki pojawią się w 2019 roku. Jak wiemy, taki model nie został wprowadzony do oferty Apple. W związku z tym, mimo iż DigiTimes ma na koncie sprawdzone przecieki, do nowych rewelacji należy podchodzić z pewnym sceptycyzmem.

źródło: MacRumors