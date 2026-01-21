AirPods Pro 3 mogą przestać być najlepszymi pchełkami Apple

Oferta słuchawek dokanałowych Apple jest bardzo wszechstronna i każdy może znaleźć w niej coś dla siebie. Jest jednak spora szansa, że AirPodsy sięgną po jeszcze jeden typ klienta.

Jakie AirPodsy wybierzesz?

Porównując ofertę Apple do całej kategorii dokanałowych słuchawek bezprzewodowych próg wejścia jest całkiem wysoko – w końcu najtańsze pchełki bez kabla można kupić już za kilkadziesiąt złotych, a gamę AirPodsów otwiera model 4. generacji dostępny w Polsce za… 599 złotych. Wydatek 849 złotych pozwala na zostanie posiadaczem wariantu z aktywną redukcją szumów. Jeżeli jednak kompromis nie należy do Waszych ulubionych słów, jest jeszcze model AirPods Pro 3, wyceniony na 1099 złotych.

Najbardziej audiofilskie rozwiązanie Apple to już zupełnie inna para kaloszy, czyli nauszne AirPods Max za 2499 złotych. Od kilku lat mamy zatem wyrwę wielkości 1400 złotych, która pozostała niezagospodarowana. Ten stan może się zmienić w 2026 roku.

AirPods Pro 3 (fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo)

Lepsze niż AirPods Pro 3

Jeszcze w 2025 roku analityk łańcucha dostaw, Ming-Chi Kuo, sugerował, że w 2026 roku zobaczymy następcę AirPodsów Pro 3. Jakiś czas później informator Instant Digital naprostował nieco te informacje i dodał od siebie kilka szczegółów – to może nie być nowa generacja słuchawek dokanałowych, a sprzęt plasowany półkę wyżej od wariantu Pro.

Czym jednak słuchawki te miałyby się różnić od AirPodsów Pro 3? Swoje trzy grosze w tej kwestii dodaje Mark Gurman – dziennikarz-specjalista od Apple – sugerujący, że słuchawki mają zostać wyposażone w nowy chipset audio H3, który na dłuższą metę zastąpiłby chip H2, zaprezentowany w 2022 roku.

Kluczową różnicą ma być jednak odejście od gestów opartych na czujnikach nacisku. Zamiast tego Apple może zamontować kamerę podczerwieni i obsługę gestami. Nowe AirPodsy miałyby również zapewnić rozszerzony dźwięk przestrzenny, współpracujący z goglami Vision Pro.

Gdyby gigant z Cupertino miał trzymać się tradycji, nowe słuchawki powinny się pojawić w drugiej połowie 2026 roku. Jest zatem jeszcze sporo czasu, aby poznać dodatkowe szczegóły, w tym cenę i nazwę, choć w przypadku tego pierwszego można zakładać, że uplasuje się ona gdzieś pomiędzy modelami AirPods Pro 3 a AirPods Max.