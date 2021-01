Poznajcie nowe laptopy marki Acer – wśród nowości trzy notebooki dla graczy i odświeżona seria Aspire

Po zaprezentowaniu swojego wyjątkowo wytrzymałego Chromebooka tydzień temu, Acer postanowił pójść za ciosem i przedstawić światu swoje najnowsze laptopy oparte na Windowsie. Są to wyposażone w układ Ryzen 5000 notebooki Aspire 5 i 7 oraz nowi członkowie serii Triton, Helios i Nitro – propozycje dla graczy. Wszystkie modele opisaliśmy poniżej – jest w czym wybierać!

Poznajcie Acer Nitro 5 – nowość skierowaną do graczy

Listę nowości od Acera otwierają laptopy dla graczy – seria Nitro 5. Urządzenia zostały wyposażone w procesor Intel Core H35 i karty graficzne GeForce GTX. Poza tym mają na pokładzie dwa gniazda na dysk SSD do 2 TB oraz do 32 GB RAM w standardzie DDR4. Za szybkie i stabilne połączenie z internetem będzie odpowiadać karta sieciowa Killer E2600, kompatybilna z łącznością Wi-Fi 6.1.

Nitro 5 (fot. Acer)

W zależności od modelu, laptopy będą miały wyświetlacze o przekątnej 15,6 lub 17,3 cala o maksymalnej rozdzielczości QHD i częstotliwości odświeżania 144 Hz. Producent chwali się zastosowaniem cienkich (7,02 mm) ramek wokół ekranu, dzięki czemu wypełnia on 80% frontu urządzenia. O zachowanie odpowiedniej temperatury zadbają zaś dwa wentylatory, których obroty będą monitorowane przez autorski algorytm Acera. W razie potrzeby użytkownik będzie mógł dostosować ich pracę ręcznie za pomocą specjalnej aplikacji.

Predator Triton 300 SE – potężna moc zamknięta w kompaktowej obudowie

Kolejna propozycja dla graczy to Triton 300 SE z popularnej serii Predator. Sercem urządzenia jest procesor Intel Core i7 H35, wspierany przez kartę graficzną GeForce RTX 3060. Acer chwali się zastosowaniem dwóch metalowych Aeroblade, które wraz z autorską technologią chłodzenia Vortex Flow mają zagwarantować lepszą wentylację urządzenia, a co za tym idzie, nawet 10% większą wydajność względem poprzednika. Akumulator ma natomiast zapewnić około dziesięciu godzin pracy na jednym ładowaniu.

Predator Triton 300 SE (fot. Acer)

Dla części osób najważniejszą cechą tego notebooka będą jego kompaktowe wymiary. Wyświetlacz urządzenia to panel Full HD o odświeżaniu 144 Hz i relatywnie niewielkiej przekątnej – 14 cali. Będzie to dobry wybór dla bardziej mobilnych graczy również ze względu na wagę i wymiary – smukła metalowa obudowa mierzy 17,9 mm, a całość waży zaledwie 1,7 kg.

Predator Helios 300

Pod względem specyfikacji, ten model to „dopieszczona” wersja Tritona 300 SE skierowana do bardziej wymagających użytkowników. Największą różnicą jest zastosowana karta graficzna – GeForce RTX 3080. Wysoką płynność działania zapewni do aż 32 GB pamięci RAM DDR4. Ucztą dla oczu będzie podziwianie obrazu na ekranie, którego częstotliwość odświeżania podwyższono do 240 Hz, a czas reakcji skrócono do 3 ms. Nie zabraknie też wysokiej jakości systemów audio oraz chłodzenia.

Oto seria Acer Aspire – stonowana propozycja do pracy i multimediów

Acer przygotował również coś dla tych, którzy oczekują bardziej klasycznego designu. Wewnątrz modelu Aspire 7 znajduje się układ AMD Ryzen 5000 Mobile oraz karta graficzna GeForce GTX 1650. Producent nie poszczędził na pamięci operacyjnej – otrzymamy jej do 32 GB. Natomiast własne dane będzie można przechowywać na dysku SSD o pojemności do 1 TB.

Aspire 7 (fot. Acer)

Na froncie urządzenia znajduje się wyświetlacz o przekątnej 15,6 cala i rozdzielczości Full HD. Na pokładzie będzie też karta sieciowa wspierająca standard Wi-Fi 6, a na boku port USB-C. Wszystkie elementy laptopa zamknięto w smukłej, aluminiowej obudowie o łącznej wadze 2,15 kg.

Dla osób szukających dodatkowych oszczędności, Acer przygotował bardziej przystępny cenowo odpowiednik modelu zaprezentowanego powyżej – Aspire 5. Producent zastosował ten sam procesor, co w droższym modelu (Ryzen 5000 Mobile) i uzupełnił go kartą graficzną Radeon RX 640. Pod nóż poszła za to część pamięci operacyjnej – otrzymamy jej „tylko” do 24 GB.

Aspire 5 (fot. Acer)

Zmianie nie uległ również rozmiar wyświetlacza – jest to panel Full HD IPS o przekątnej 15,6 cala, otoczony relatywnie wąskimi ramkami. Nie zabrakło także złącza USB-C oraz karty sieciowej obsługującej standard Wi-Fi 6.

Ceny i dostępność nowych laptopów Acera

Wszystkie notebooki zobaczymy w drugim kwartale 2021 roku, a pierwsze z nich już na przełomie marca i kwietnia. Ceny większości z nich nie są znane, producent potwierdził jedynie koszt modelu Aspire 5 – jego ceny będą startować z poziomu 2299 złotych.