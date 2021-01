Lenovo zasypuje nas nowymi laptopami. Są ThinkBooki oraz gamingowe Legiony

Lenovo, jak co roku, niemalże zalewa targi CES swoimi urządzeniami. W tym roku najważniejszymi sprzętami dla branży tech są laptopy, których sprzedaż bije rekordy. Lenovo skorzysta na tym dzięki notebookom z procesorami nowej generacji.

Laptopy do pracy mobilnej i zdalnej

Jedną z podstawowych kategorii laptopów Lenovo stanowią urządzenia nadające się do pracy z domu oraz podczas służbowych wyjazdów. Zwykle są to urządzenia o rozsądnych gabarytach i oferujące dodatkowe funkcje dla osób wymagających większej mobilności.

ThinkBook Plus Gen 2 i

Jednym z najważniejszych nowych produktów jest ThinkBook Plus Gen 2 i. Ten niezwykle ciekawy sprzęt wyposażono w ekran e-Ink i umieszczono go na klapie obudowy. Dzięki przekątnej 12 cali i rozdzielczości 2560 x 1600 (czyli takiej jak główny ekran laptopa), sprawia niezwykłe wrażenie. W obudowie o grubości 13,9 mm i o wadze 1,3 kg mieści się schowek na cyfrowe pióro – dodatkowy, pomocny gadżet. Notebook wyposażono w porty Thunderbolt 4 oraz moduł Wi-Fi 6.

ThinkBook 13x i

ThinkBook 13x i to inna propozycja Lenovo – dla klientów ceniących lekkość konstrukcji. Sprzęt waży 1,2 kg i ma 12,9 mm grubości. Choć jest odrobinę mniejszy, mając ekran główny o przekątnej 13 cali, zachowuje wszystkie cechy ThinkBook Plus Gen 2 i. Oba działają na najnowszych procesorach Intel Core 11. generacji.

ThinkBook 16 p

Inne „serca” dostały ThinkBook 14 p oraz 16 p. Działają one na procesorach AMD Ryzen. To smukłe i lekkie urządzenia (16 mm grubości i 1,4 kg wagi), wręcz idealne do urządzania wideokonferencji – na przykład oparty na sztucznej inteligencji algorytm eliminuje hałas otoczenia, a użytkownicy mogą łatwo przełączać tryby dźwięku dostosowane do różnych okoliczności spotkań.

ThinkBook 14 p

Model 14p wyposażono w ekran OLED 2,8K o przekątnej 14 cali, zaś 16p – w panel 16 cali o rozdzielczości 2560 x 1600 pikseli. Większy model będzie dostępny także w mocnych wersjach z kartami graficznymi NVIDIA GeForce RTX nowej generacji.

Nowe maszyny gamingowe Lenovo Legion

Lenovo Legion to niezwykle silna marka gamingowa – w ostatnich latach dostarczyła nam bardzo udane modele laptopów, na przykład Lenovo Legion Y540 czy Lenovo Legion 5, stanowiące często notebooki pierwszego wyboru dla osób poszukujących sprzętu do grania.

Lenovo Legion 7 (16 cali)

W tym roku chiński producent elektroniki wprowadza do swoich konstrukcji nowe technologie, na przykład Coldfront 3.0, wzmacniającą obieg powietrza w obudowie, przy jednoczesnym zmniejszeniu poziomu hałasu generowanego przez wentylatory i zwiększającą powierzchnię żeberek radiatorów o ponad 80 procent.

Inne nowości obejmują programy do podkręcania procesorów i kart graficznych, technologie sztucznej inteligencji pomagające normalizować pracę tych elementów czy klawiatury TrueStrike z bardziej mechanicznym stylem działania klawiszy.

Najważniejsze jest jednak, że w laptopach Lenovo Legion 7 oraz Lenovo Legion 5 Pro będą montowane 16-calowe ekrany QHD o częstotliwości odświeżania 165 Hz oraz procesory AMD Ryzen nowej generacji. Oprócz tak istotnych funkcji wspierających wysoką wydajność grafiki, z kartami NVIDIA GeForce RTX na czele, ulepszona została warstwa dźwiękowa dzięki technologii Nahimic od SteelSeries, obsługującej rozbudowane systemy audio 7.1.

Lenovo Legion 7 Slim

Lenovo Legion 7, imponujący wydajnością i zastosowaniem modułów W-Fi 6 Killer czy układu chłodzenia wykorzystującego ciekły metal, zyska wersję Slim 7, z mniejszym ekranem 15,6 cala. Będzie ona równie zawansowana jak podstawowa edycja laptopa i także zapewni moc RTX-ów przy grafice w rozdzielczości 4K. Inną dostępną wersją będzie opcja z wyświetlaczem Full HD, odświeżaniem obrazu w 165 Hz i 100-procentowym pokryciem palety kolorów sRGB. Wszystko to zamknięte w stylowej, czarnej obudowie ze stopu magnezu i aluminium o wadze 1,9 kg, z czytnikiem linii papilarnych i kamerką 720p.

Lenovo Legion 5 Pro

Jeszcze innymi propozycjami Lenovo będą laptopy Lenovo Legion 5 Pro oraz Lenovo Legion 5. Wersja „Pro” będzie charakteryzować się większym wlotem powietrza i poczwórnym systemem wentylacji. 16-calowy wyświetlacz IPS QHD o jasności 500 nitów z odświeżaniem 165 Hz raczej nie pozwoli na nudę. Do tego dorzućmy zaskakującą, białą wersję kolorystyczną, i mamy materiał na hit.

Lenovo Legion 5 w wersji 15- lub 17-calowej to łakomy kąsek dla gamerów o nieco mniejszych możliwościach finansowych. Matryce Full HD w zupełności wystarczą do wymagających rozgrywek, a że także odświeżają oraz w 165 Hz, zapewniając wysoki komfort grania przez długie godziny. O wydajne chłodzenie zadbają między innymi miedziane przewody rozwiązania Coldfront 3.0.

Lenovo Legion 5 (15 cali)

Nie możemy się doczekać sprzętów Lenovo

Powyższe laptopy powinny być dostępne na wybranych rynkach jeszcze w pierwszym kwartale 2021 roku. Z radością przetestujemy przynajmniej niektóre z nich – zwłaszcza modele gamingowe zapowiadają się pysznie!