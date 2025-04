Oto Instax Mini 41. Aparat natychmiastowy w nowej odsłonie

Instax Mini 41 to najnowszy aparat do fotografii natychmiastowej w ofercie firmy Fujifilm. Bazuje na dobrze znanych i cenionych rozwiązaniach znanych z poprzednich modeli, ale dokłada do tego trochę nowego. Sklepowa premiera na dniach.

Jaki jest aparat Instax Mini 41?

Nowe urządzenie powstało na bazie poprzedniego modelu (Instax Mini 40), ale sporo się względem niego zmieniło. Mamy odświeżony wygląd oraz kilka istotnych usprawnień we wnętrzu. Spośród nowych funkcji warto wspomnieć przede wszystkim o korekcji zjawiska paralaksy oraz o tym, że lampa błyskowa może teraz działać w trybie automatycznym.

Automatyzacja w tym przypadku polega na tym, że aparat natychmiastowy Instax Mini 41 samodzielnie wykrywa poziom światła w momencie naciśnięcia spustu migawki. Na tej podstawie dobiera czas jej otwarcia oraz siłę błysku. Dzięki temu zdjęcia mają się zawsze dobrze prezentować, niezależnie od warunków oświetleniowych. Wspomnę jeszcze, że zasięg błysku wynosi 2,2 m.

Instax Mini 41 (fot. Fujifilm)

Aparat pozwala także skorzystać z trybu zbliżeniowego, który – w połączeniu z lusterkiem – umożliwia robienie selfie.

Producent chwali się też fakturowaną, przyjemną w dotyku powierzchnią oraz stylowym wykończeniem z metalicznym efektem. Aparaty z serii Instax zawsze jednak słynęły z wysokiej jakości wykonania, więc to żadne zaskoczenie. Dodam tylko, że Mini w nazwie nie wzięło się znikąd – urządzonko ma wymiary 104,5×122,5×67,5 mm, a jego waga to niespełna 350 gramów.

Ile kosztuje aparat natychmiastowy Fujifilm Instax Mini 41?

Sklepowy debiut aparatu Fujifilm Instax Mini 41 zaplanowano na 17 kwietnia 2025 roku, a cenę ustalono na 499 złotych. Wyniesie ona zatem jakieś 70 złotych więcej niż trzeba obecnie zapłacić za Czterdziestkę.

Instax Mini 41 (fot. Fujifilm)

Jeśli chodzi o wkłady, to do nowego modelu będzie pasować ten sam film natychmiastowy Instax Mini, co do jego poprzednika. Jego aktualna cena to około 80 złotych za 20 arkuszy. Odbitki o wymiarach 86×54 mm (bez ramki: 62×46 mm) są gotowe po upływie około 90 sekund.

Poza filmem dokupić trzeba także dwie baterie alkaliczne typu AA. Taki zestaw spokojnie powinien wystarczyć na zrobienie i wydrukowanie 100 zdjęć.