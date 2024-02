Ten komputerek Acera pobiera mniej prądu niż żarówka

ChromeOS to nie tylko laptopy. Nowy Acer Chromebox Mini to nowy, mały komputer oparty na systemie operacyjnym rozwijanym przez Google. Co producent był w stanie zmieścić w tak małej skrzynce?

Niezawodny i bezobsługowy

Podstawowym motorem napędowym Acer Chromebox Mini jest dwu- lub czterordzeniowy procesor Intel Celeron oparty na architekturze Jasper Lake, która zadebiutowała w 2021 roku. Najmocniejsze konfiguracje mogą zostać wyposażone w 16 GB RAM-u oraz 128 GB pamięci wewnętrznej. Maksymalny pobór mocy procesora wynosi 6 W, więc komputer może pożerać mniej prądu niż niektóre żarówki LED.

Aby urządzenie było jak najmniej awaryjne i bezobsługowe, producent pozbawił je jakichkolwiek wentylatorów. Przy procesorze o tak niskiej mocy obliczeniowej nie powinno to być dużym zaskoczeniem, gdyż układ nie generuje tyle ciepła w trakcie pracy. Całość ma działać pod kontrolą ChromeOS.

Acer Chromebox Mini (Źródło: Chromebooklive)

Jak wyglądają możliwości takiego urządzenia pod kątem obsługiwanych ekranów? Z tyłu obudowy znajdują się dwa porty HDMI 1.4b i jedno gniazdo USB-C z trybem obsługi DisplayPort. Oznacza to, że do Chromebox Mini podepniemy maksymalnie trzy monitory o rozdzielczości 4K.

Obudowa zawiera także trzy gniazda USB-A i jedno wejście słuchawkowe 3,5 mm z przodu. Na jej tył trafiły natomiast dwa porty USB-A, gniazdo Gigabit Ethernet oraz blokada Kensington. W kwestiach łączności bezprzewodowej komputer obsługuje standardy Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.2.

Acer Chromebox Mini – ideał do…

Chromebox Mini otrzymał certyfikat MIL-STD 810H, co oznacza, że komputer powinien poradzić w sobie w niesprzyjających warunkach lepiej niż pozbawiona takiego oznaczenia konkurencja. Dodatkowym atutem może okazać się dla niektórych możliwość montażu naściennego dzięki kompatybilności ze standardem VESA.

Acer przewiduje, że urządzenie sprawdzi się najlepiej we wszelkich rozwiązaniach cyfrowych w branży digital signage, na którą składają się m.in. kioski informacyjno-sprzedażowe czy panele z reklamami. Oczywiście ChromeOS to system, który sprawdzi się również w organizacji miejsca pracy, które nie wymaga specjalistycznego sprzętu.

Producent nie podał jeszcze ceny i daty premiery Chromebox Mini, ale biorąc pod uwagę fakt, że mówimy o prostym mini PC, kwota zakupu nie powinna być przerażająco wysoka.