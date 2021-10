Termin premiery Galaxy S21 FE może Cię zaskoczyć

Niektórzy spisali już Galaxy S21 FE na straty, ale więcej wskazuje na to, że smartfon ostatecznie zadebiutuje na rynku. Może to jednak zrobić znacznie później niż się spodziewaliśmy. Prawdopodobnie nikt nie pomyślałby, że aż o tyle.

Premiera Galaxy S21 FE mocno opóźniona. Serii Galaxy S22 prawdopodobnie też

Nie jestem już w stanie przypomnieć sobie, ile razy czytałem o opóźnionej premierze Galaxy S21 FE, ale prawdopodobnie brakłoby mi palców u obu rąk. Co więcej, nawet sam Samsung zaciera po nim ślady, co niektórzy zinterpretowali jako ostateczny gwóźdź do trumny tego modelu. Więcej wskazuje jednak na to, że smartfon ostatecznie trafi na rynek, choć później niż ktokolwiek by się spodziewał.

Według najnowszych doniesień, Galaxy S21 FE nie zostanie zaprezentowany w tym roku, a dopiero w 2022! Najwyraźniej Samsung za wszelką cenę chce go wprowadzić na rynek – prawdopodobnie dlatego, że rozpoczął już jego produkcję. Gigant z Korei Południowej ma jednak ograniczoną ilość potrzebnych procesorów, ponieważ większość jest przeznaczana do Galaxy Z Flip 3 i Galaxy Z Fold 3, które sprzedają się jak szalone.

Jeśli wierzyć informacjom, przekazywanym przez serwis SamMobile, Samsung Galaxy S21 FE zostanie zaanonsowany w styczniu 2022 roku, w dodatku bez większego rozgłosu. Koreańczycy podobno nie planują dedykowanego mu Galaxy Unpacked, więc prawdopodobnie po prostu roześlą informację do mediów o jego oficjalnej premierze.

Co więcej, początkowo dostępność Galaxy S21 FE ma być ograniczona – w niektórych krajach jego sprzedaż rozpocznie się w styczniu 2022 roku, a w innych później. Na którym miejscu w kolejce znajduje się Polska? Tego niestety nie wiemy.

Warto tutaj zauważyć, że Samsung podobno planował prezentację serii Galaxy S22 w styczniu, ale w świetle najnowszych informacji dot. Galaxy S21 FE, wydaje się, że jej premiera również zostanie przesunięta – być może zatem Koreańczycy wrócą do stosowanego w przeszłości schematu, gdy nowe rodziny flagowych smartfonów z linii Galaxy S debiutowały w sąsiedztwie targów MWC (lub bezpośrednio w ich trakcie, jak Galaxy S6).