Polar zaszalał z nowościami. Mamy premierę smartwatcha Grit X Pro oraz odświeżenie Vantage V2 i Unite

Polar zaprezentował nowy smartwatch Grit X Pro, a także niespotykane wcześniej wersje zegarków Vantage V2 SHIFT oraz Vantage V2. Przyjrzyjmy się zmianom.

Reklama

Polar Grit X Pro

Zaczynamy od najważniejszego, czyli nowego zegarka Grit X Pro oraz jego wersji Grit X Pro Titan z obudową wykonaną z wytrzymałego, lotniczego tytanu. Czym się charakteryzują?

Producent wymienia sporo zalet zegarka. Zaczyna od wojskowego designu klasy premium oraz wytrzymałej obudowy. Ta spełnia amerykański standard wojskowy MIL-STD-810G i jest wodoszczelna (do 100 metrów). Smartwatch bezproblemowo zadziała w temperaturach od -20°C do +50°C.

Reklama

Polar Grit X Pro może działać nawet do 40 godzin w trybie treningowym lub do 100 godzin w trybie oszczędzania baterii. Jeśli włączymy całodobowy pomiar tętna, czas pracy spadnie do 7 dni. Dodatkowo, będzie miał na niego wpływ wbudowany moduł GPS, z nawigacją zakręt po zakręcie Komot oraz wykrywaniem wzniesień i spadków Hill Splitter.

Oczywiście smartwatch zapewnia szereg funkcji sportowych i zdrowotnych. Mierzy tętno, pilnuje, byśmy nie zużyli zbyt dużo energii i sugeruje przyjęcie wody lub węglowodanów podczas szczególnie długich treningów. Bada też interwały między kolejnymi ćwiczeniami i zapobiega przetrenowaniu. Będzie miał na względzie jakość naszego snu, a także zaproponuje wykonanie różnego rodzaju testów wydolności. Wszystko to włącznie z typowymi funkcjami smart – sterowaniem muzyką, dostępem do prognozy pogody czy powiadomień z telefonu.

Cena Polar Grit X Pro to 2299 złotych. Z kolei wersja z tytanową obudową kosztuje 2749 złotych.

Polar Vantage V2 SHIFT Edition i czerwony Vantage V

Oprócz całkiem nowego smartwatcha, Polar zrewidował dwa dotychczasowe modele, uzupełniając ofertę o nowe wersje kolorystyczne i paski. Vantage V2 SHIFT zyskał opcje czarną i srebrną, a Vantagae V2 pojawi się w sklepie także w krwistej czerwieni. Ponadto, Vantage V2 zyska aktualizację systemową, która wniesie do oprogramowania wszystkie nowe funkcje z Polar Grit X Pro.

Polar Vantage V2 SHIFT

Polar Vantage V2

Ceny nowych wersji zegarków przedstawiają się następująco:

Polar Vantage V2 czerwony – 2249 złotych,

Polar Vantage V2 SHIFT Edition – 2449 złotych,

paski w zestawach SHIFT – od 229 złotych.

Polar Unite z aktualizacją i w nowych kolorach

Także Polar Unite zyskał nowe wersje kolorystyczne (cyraneczkową i czerwoną) oraz przydatną aktualizację oprogramowania, wprowadzającą trzy rzeczy: