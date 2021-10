Mobvoi TicWatch Pro X – nowy smartwatch z Wear OS i NFC

Portfolio marki Mobvoi, znanej przede wszystkim z produkcji bardzo atrakcyjnych smartwatchy, wzbogaciło się o kolejny warty uwagi klientów model – Mobvoi TicWatch Pro X.

Specyfikacja Mobvoi TicWatch Pro X

Mobvoi TicWatch Pro X, podobnie jak kilka innych modeli w ofercie tego producenta, został wyposażony w dwa wyświetlacze. Jeden z nich to AMOLED o średnicy 1,39 cala i dpi=326 ppi, który zapewnia dostęp do wszystkich funkcji urządzenia – a tych jest od groma, jako że pracuje ono na systemie Wear OS by Google.

Drugi ekran to z kolei panel FSTN, zapewniający podgląd najważniejszych informacji, takich jak godzina, puls czy przebyty dystans. Takie połączenie ma wydłużyć czas pracy na pojedynczym ładowaniu, ponieważ wyświetlacz FSTN nie potrzebuje zbyt wiele prądu.

Mobvoi podaje, że smartwatch w trybie „smart”, tj. gdy użytkownik korzysta z ekranu AMOLED, będzie pracować od dwóch do czterech dni na jednym ładowaniu. Czas działania może wynosić jednak nawet do 45 dni, kiedy wykorzystywany jest tylko wyświetlacz FSTN.

Warto też wspomnieć, że górną część Mobvoi TicWatch Pro X pokrywa szkło Corning Gorilla Glass, natomiast w jego wnętrzu znajduje się procesor Qualcomm Snapdragon Wear 4100 oraz 1 GB RAM i 8 GB pamięci wbudowanej. Do tego na pokładzie jest także moduł NFC, który na wybranych rynkach będzie mógł być wykorzystywany do płacenia z wykorzystaniem Google Pay.

Dodatkowym udogodnieniem jest eSIM z obsługą sieci 4G i rozmów VoLTE, więc Mobvoi TicWatch Pro X może działać całkowicie samodzielnie, bez konieczności parowania go ze smartfonem. Tym bardziej, że obsługuje też szerokie spektrum systemów GNSS: GPS, Glonass, Beidou, Galileo i QZSS.

Ponadto Mobvoi TicWatch Pro X oferuje ponad 20 trybów sportowych (smartwatch podpowie również użytkownikowi, w jaki sposób może ulepszyć swój trening), funkcję poprowadzenia ćwiczeń oddechowych i monitorowania snu oraz sprawdzenia poziomu SpO2, a także pulsometr (urządzenie jest w stanie wykryć nienormalną pracę serca i wysłać powiadomienie otrzegające).

Mobvoi TicWatch Pro X potrafi też nagrywać dźwięk oraz oddaje do dyspozycji asystenta głosowego. Na koniec warto jeszcze wspomnieć, że obudowa smartwatcha spełnia kryteria certyfikatu IP68.

Cena Mobvoi TicWatch Pro X

Regularna cena Mobvoi TicWatch Pro X została ustalona w Chinach na 2399 juanów, co jest równowartością ~1460 złotych, ale przez ograniczony czas smartwatch będzie dostępny za 1999 juanów (~1220 złotych). Na tę chwilę nie ma informacji, kiedy model ten pojawi się w sprzedaży na innych rynkach.