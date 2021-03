Oto nowe zegarki Polar Ignite 2 i Vantage M2. Zmienił się głównie wygląd

Polar zaprezentował nowe wersje smartwatchy, które pierwotnie zadebiutowały w 2018 i 2019 roku. W ten sposób dostaliśmy modele Ignite 2 oraz Vantage M2.

Smartwatch do treningów – Polar Ignite 2

Już pierwszy rzut oka na Ignite 2 utwierdza w przekonaniu, że w porównaniu z pierwszą generacją zmieniło się niewiele – przynajmniej z zewnątrz. Nowy smartwatch ma co prawda inne kolory obudowy oraz pasków, ale to nadal sprzęt przeznaczony do półprofesjonalnych zastosowań, przydatny zwłaszcza podczas ćwiczeń fizycznych.

Smartwatch ma wbudowany sensor tętna oraz moduł GPS, co pozwala nie tylko śledzić tempo, ale także trasy treningów. Dane te można przesyłać bezpośrednio do innych urządzeń, takich jak inteligentny sprzęt na siłowni lub licznik rowerowy. Jeśli nie ściągniemy Ignite 2 z nadgarstka na noc, będzie on w stanie zebrać informacje o czasie i jakości snu, mierząc także poziom regeneracji.

Dodatkowo, gdy nasze ćwiczenia są regularne, opcja podsumowywania tygodnia będzie w stanie podać nam historię treningów, a także zaproponować nowe, bazując na dotychczasowej aktywności. Rzecz jasna, zegarek zachowuje też funkcje wyświetlania powiadomień z telefonu, otrzymywania raportów pogodowych czy też sterowania muzyką – niestety nie zgromadzoną w pamięci urządzenia, bo ta w Ignite 2 nie jest zbyt rozbudowana.

Smartwatch będzie wkrótce dostępny w sprzedaży na stronie Polara za 1049 złotych.

Polar Vantage M2 – więcej czasu na baterii

W nowym Vantage M2 zmian czysto wizualnych względem pierwszej generacji z 2018 roku też jest jak na lekarstwo, ale zadbano w nim o aspekt techniczny. Jeden z najważniejszych elementów to poprawa żywotności baterii – teraz wytrzyma ona do 7 dni pracy w normalnym trybie, a przy ekstremalnym oszczędzaniu energii, można uzyskać 100 godzin ciągłego treningu.

Oprócz tego, Vantage M2 przejmuje od modelu Ignite 2 wszystkie funkcje, a więc cotygodniowe podsumowania ćwiczeń, sterowanie muzyką czy wyświetlanie powiadomień z telefonu. Zawiera też dodatkowe programy treningów biegowych, dba o właściwą regenerację organizmu przed następną sesją ćwiczeń oraz wyświetla porady dotyczące uzupełniania węglowodanów i płynów, których nie może zabraknąć, jeśli lubimy bardziej intensywny wysiłek fizyczny.

Polar Vantage M2 można już kupić w przedsprzedaży na stronie producenta, w cenie 1349 złotych.