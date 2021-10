To chyba najbardziej przydatna nowa funkcja YouTube’a od czasów pływających okienek

YouTube na komputerach wkrótce udostępni wszystkim znakomitą opcję. Pomoże ona kontynuować oglądanie filmu, który odtwarzaliśmy na smartfonie.

Miniodtwarzacz YouTube – krok ku wygodzie

Załóżmy, że oglądamy coś na YouTube na smartfonie lub tablecie, ale musieliśmy przerwać tę czynność, by przesiąść się do komputera. Zwykle po otworzeniu witryny YouTube na desktopie, jeśli chcieliśmy kontynuować oglądanie danego filmu, musieliśmy go odszukać w historii odtwarzania naszego konta. Wkrótce nie będzie to konieczne.

Reklama

Funkcja „Kontynuuj oglądanie” w akcji (fot. 9to5google)

YouTube wprowadza wygodną nowość, która pozwoli szybko powrócić do materiału, z którym zaczęliśmy się zapoznawać mobilnie. Teraz, zamiast buszować w historii przeglądania filmów, po przesiadce na desktopa i uruchomieniu strony YouTube, niedokończony klip pojawi się małym okienku w rogu ekranu. Pod tytułem filmu pojawi się napis „Kontynuuj oglądanie”, co od razu zdradza jego przeznaczenie. Klip odtworzy się z mniej więcej sekundową zakładką czasową, dzięki czemu będziemy mogli gładko wkręcić się w dalszą treść.

To działa tylko w jedną stronę

Wydaje się, że opcja „Kontynuuj oglądanie” działa tylko w wypadku przenoszenia naszych niedokończonych filmów między urządzeniami mobilnymi (ewentualnie Android TV) a wersją YouTube’a w przeglądarce. Nie ma możliwości zatrzymania klipu na desktopie i dokończenia oglądania go na smartfonie lub tablecie.

Jak na razie, wspomniana funkcja testowana jest we Francji, na ograniczonej grupie użytkowników. Najpewniej trafi do globalnej wersji serwisu – wszak tego typu usprawnienie jawi się jako naprawdę przydatne i pomoże zacierać wrażenia z korzystania z YouTube’a na sprzętach różnego typu.