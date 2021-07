Być może już niedługo poprosicie znajomych o fotki poprzez aplikację Zdjęcia Google

Aplikacja Zdjęcia Google oferuje już wiele funkcji, które umożliwiają dzielenie się fotkami ze znajomymi. Co jednak w sytuacji, kiedy to my chcielibyśmy uzyskać pewne zdjęcia od znajomych? Otóż już niedługo do tego programu może zostać dodana funkcja prośby o udostępnienie fotografii.

Ciężko jest wyobrazić sobie życie bez wykonywania wielu zdjęć podczas podróży czy też zwykłych codziennych sytuacji. Sprawia to jednak jeszcze więcej frajdy, gdy możemy dzielić się nimi ze znajomymi. Aplikacje dają wiele możliwości udostępniania fotografii. Jedną z nich są Zdjęcia Google, które już wkrótce mogą zyskać kolejną, służąca temu funkcję.

Opcja „Poproś znajomych o zdjęcia” znaleziona w aplikacji Zdjęcia Google

Jane Manchun Wong, która jest znana z wychwytywania nadchodzących nowości w popularnych aplikacjach, zauważyła w programie Zdjęcia Google opcję „Poproś znajomych o zdjęcia”.

Na załączonym poniżej zdjęciu można zauważyć, że opcja ta pojawi się w formie baneru na górze w zakładce udostępniania. Po kliknięciu w niego użytkownik zostanie przeniesiony do kolejnej zakładki, gdzie będzie znajdował się specjalny link. Umożliwi on znajomym i rodzinie łatwe przekazywanie fotografii w dużych ilościach za pomocą aplikacji Zdjęcia Google.

Na razie nie wiadomo, jak będzie przebiegał cały proces po udostępnieniu linku, ale można przypuszczać, że osoby, które go otrzymają, będą miały możliwość wybrania zdjęć z galerii, którymi chcą się podzielić. Następnie zdjęcia te powinny pojawić się w galerii użytkownika proszącego o udostępnienie materiałów.

Musimy jeszcze poczekać

Google nie wydało jeszcze oficjalnego komunikatu dotyczącego nowej funkcji zmierzającej do Zdjęć Google. Może to oznaczać, że wciąż nie jest ona gotowa na publiczne testy. Pozostało czekać na rozwój wydarzeń i mieć nadzieję na jak najszybsze udostępnienie jej wszystkim użytkownikom, gdyż byłoby to świetnym prezentem na wakacje.

W końcu nie trzeba się będzie bowiem przejmować zaniżoną przez komunikatory jakością zdjęć oraz wyszukiwaniem ich na wielu czatach, co bywa bardzo uciążliwe. Szczególnie gdy na zdjęciach ważne są detale lub zależy nam na szybkim znalezieniu konkretnych fotek.