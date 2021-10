mPTech ma nowy tablet marki techbite – SmartBoard 10 LTE. Cecha szczególna? Odłączana klawiatura

Polski producent urządzeń mobilnych i elektroniki użytkowej mPTech jest głównie kojarzony ze smartfonami myPhone oraz Hammer. Rodzime przedsiębiorstwo jest również właścicielem marki techbite, do tej pory specjalizującej się w konwertowalnych laptopach, przystawkach multimedialnych i akcesoriach dla graczy. Od dzisiaj w jej ofercie znaleźć można także tablet z odłączaną klawiaturą, stworzony z myślą nauce i pracy zdalnej – techbite SmartBoard 10 LTE.

techbite SmartBoard 10 LTE – specyfikacja

Zgodnie z nazwą, urządzenie zostało wyposażone w 10-calowy ekran wykonany w technologii IPS LCD o rozdzielczości HD (1280 x 800 pikseli). Co prawda jakość wyświetlanego obrazu nie należy do wybitnie wysokich, jednak dzięki zastosowaniu techniki znanej jako In-Plane Switching techbite SmartBoard 10 LTE powinien, mimo wszystko, zagwarantować szerokie kąty widzenia i żywe odwzorowanie kolorów.

Reklama

Tablet w parze z etui ochronnym oferującym pełnoprawną klawiaturę z gładzikiem, ma wymiary 244,6 x 161 x 9,6 mm i waży ~538,5 gramów. W sprzedaży dostępna będzie wyłącznie jedna wersja kolorystyczna – „szczotkowane” srebro.

techbite SmartBoard 10 LTE oddaje do dyspozycji użytkownika dwa aparaty fotograficzne – jeden na panelu tylnym i jeden na froncie urządzenia. Pierwszy z nich może pochwalić się matrycą o rozdzielczości 8 Mpix z automatycznym ustawianiem ostrości, z kolei drugi to 5 Mpix jednostka do wideorozmów. Warto także wspomnieć o obecności pojedynczej diody doświetlającej LED.

Sercem tabletu został ośmiordzeniowy procesor Unisoc SC9863A (28 nm, 4x ARM-Cortex-A55 1,6 GHz + 4x ARM Cortex-A55 1,2 GHz) z układem graficznym PowerVR GE8322. Na pokładzie znalazło się również miejsce na 3 GB RAM oraz 32 GB pamięci wewnętrznej (eMMC 5.1) z możliwością rozszerzenia za pomocą karty microSD o maksymalnie 128 GB.

Akumulator o pojemności 6500 mAh da się naładować za pośrednictwem dołączanej do zestawu ładowarki o mocy 10 W. Miłym dodatkiem jest obecność 1 W głośnika stereo. techbite SmartBoard 10 LTE wyposażony został m.in. w jeden port microUSB, jeden port USB-C oraz 3,5 mm złącze słuchawkowe.

Tablet wspiera podstawowe standardy łączności bezprzewodowej, takie jak dwuzakresowe Wi-Fi (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth w wersji 5.0 oraz sieci komórkowe w standardzie 4G LTE. Urządzenie jest hybrydowym Dual SIMem. Całość działa pod kontrolą czystego i certyfikowanego systemu Android 11.

Potencjalni klienci już teraz mogą zamówić tablet techbite SmartBoard 10 LTE korzystając z oficjalnej strony producenta. Cena, jaką przyjdzie zapłacić jego nabywcom, wynosi na dzień dzisiejszy 999 złotych.