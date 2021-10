Szukasz tabletu z Windowsem? Nowy Teclast X16 może Cię zainteresować

Segment tabletów odżył, ale wciąż zdecydowana większość urządzeń, która się na nim pojawia, ma system operacyjny Android. Teclast X16 jest jednym z niewielu modeli z Windowsem. Już samo to sprawia, że dla wielu osób może się wydać interesujący.

Specyfikacja Teclast X16

Tablet wyposażono w wyświetlacz IPS o przekątnej 11,6 cala i rozdzielczości Full HD 1920×1080 pikseli. Można go obsługiwać zarówno palcami, jak i rysikiem. Dodatkowo po podłączeniu klawiatury może się on przeobrazić w konstrukcję podobną do laptopa, ponieważ na panelu tylnym urządzenia znajduje się nóżka, pozwalająca oprzeć je stabilnie na biurku czy nawet kolanach.

źródło: Teclast

Jak zostało już wspomniane, Teclast X16 pracuje pod kontrolą systemu Windows 10, więc w wielu sytuacjach może zastąpić laptop – szczególnie że jego wymiary sprzyjają mobilności. W dodatku w wybranych scenariuszach użytkowania powinien spełnić pokładane w nim nadzieje, ponieważ na jego pokładzie znajduje się procesor Intel Gemini Lake Refresh, rozkręcający się do 2,8 GHz (4 MB cache; 14 nm).

Ponadto specyfikacja Teclast X16 obejmuje 6 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej, którą dodatkowo można rozszerzyć przy pomocy karty microSD. Właściciele tego tabletu dostaną do dyspozycji też aparat o rozdzielczości 5 Mpix (na tyle) i 2 Mpix (na przodzie) oraz bogaty zestaw modułów łączności i złącz.

Oprócz Bluetooth 4.2 i WiFi 2,4 GB/5 GHz, Teclast X16 oddaje do dyspozycji użytkownika również dwa złącza USB-A 3.0 i micro HDMI, a także 3,5 mm. Do ładowania służy dedykowane DC.

Jak zatem widać, Teclast X16 ukierunkowany jest przede wszystkim na produktywność, a ponadto może posłużyć też jako narzędzie do rozrywki. Jednocześnie trzeba być świadomym jego braków i ograniczeń – Teclast nie wspomina na przykład nic o głośnikach stereo czy obsłudze LTE, a dla wielu osób to bardzo istotna kwestia.

Cena Teclast X16, dostępność

Cena Teclast X16 wynosi ~1500 złotych. Tablet dostępny jest m.in. w oficjalnym sklepie marki Teclast na platformie AliExpress. Za ~150 złotych więcej można kupić zestaw z klawiaturą, a dokładając kolejne ~130 złotych również z rysikiem. We wszystkich przypadkach są to już ceny z doliczonym podatkiem VAT.