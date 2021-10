Uwaga, przebieraniec! Redmi Note 10 Lite to odgrzany, dość stary kotlet

Jeżeli zaśmierdziało Wam spalonym olejem, to nie wydaje Wam się – „nowy” Redmi Note 10 Lite to przebieraniec. Xiaomi wprowadziło na rynek kopię (niemal 1:1!) modelu, który miał swoją premierę w Polsce blisko 1,5 roku temu.

Nie rozumiem, ale nawet nie próbuję. Xiaomi musiało mieć jakiś powód, żeby zdecydować się na taki krok. Czy to reakcja na niedobory komponentów do nowych smartfonów (zob. Xiaomi 11 Lite 5G NE), czy chłodna kalkulacja – możemy się tylko domyślać. Faktem jednak jest, że „nowy” Redmi Note 10 Lite to niemal kopia 1:1 modelu Redmi Note 9S, który zadebiutował w Polsce w kwietniu 2020 roku. Producent zdecydował się nawet na mniej zmian w warstwie sprzętowej niż w przypadku Xiaomi Redmi Note 8 2021.

Specyfikacja Redmi Note 10 Lite

Smartfon wyposażono w 6,67-calowy wyświetlacz o rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli, który pokryto szkłem Corning Gorilla Glass 5. generacji. W jego górnej części, w okrągłym otworze, umieszczono 16 Mpix aparat do selfie i rozmów wideo z przysłoną f/2.48 i funkcją nagrywania slo-selfie w 120 klatkach na sekundę.



źródło: Xiaomi

Specyfikacja Redmi Note 10 Lite obejmuje też procesor Qualcomm Snapdragon 720G (bez modemu 5G) oraz od 4 GB do 6 GB RAM i od 64 GB do 128 GB pamięci wbudowanej, którą można rozszerzyć przy pomocy karty microSD. Smartfon zasila akumulator o pojemności 5020 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego (przez port USB-C) o mocy 18 W (zasilacz w zestawie).

Na tyle Redmi Note 10 Lite znajdują się cztery aparaty: 48 Mpix (f/1.89), 8 Mpix (f/2.2) z obiektywem o kącie widzenia 119°, 5 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro i 2 Mpix (f/2.4) do pomiaru głębi. Tu widać główną różnicę względem Redmi Note 9S, ponieważ ten również ma główny aparat o rozdzielczości 48 Mpix, ale z sensorem 1/2″ (vs 1/1,72″) i przysłoną f/1.79.

Ponadto specyfikacja Redmi Note 10 Lite obejmuje czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi, moduł NFC, port podczerwieni, niehybrydowy dual SIM (2x nano SIM + microSD) i 3,5 mm złącze słuchawkowe. Smartfon ma też minimalnie większy głośnik od Redmi Note 9S.

Wymiary oraz waga obu modeli są już natomiast identyczne, podobnie jak większość specyfikacji – 165,75×76,68×8,8 mm i 209 gramów. Na rynku pojawiła się jednak dodatkowa wersja kolorystyczna – złota.

Cena Redmi Note 10 Lite

Smartfon będzie dostępny w Indiach w trzech konfiguracjach. Podstawowa z 4 GB RAM i 64 GB pamięci wewnętrznej kosztuje 13999 rupii (równowartość ~750 złotych). Pośrednia z 4 GB RAM i 64 GB pamięci wbudowanej natomiast 15999 rupii (~860 złotych). Topowa z kolei, z 6 GB RAM i 128 GB przestrzenią na system, aplikacje i pliki – 16999 rupii (~910 złotych).

Na tę chwilę nie ma informacji na temat dostępności Redmi Note 10 Lite poza Indiami. Przy okazji warto jednak przypomnieć, że niedawno do sprzedaży w Polsce trafił model Redmi 10.