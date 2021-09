Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti z 20 GB pamięci wideo naprawdę istnieje! Karta przystosowana do potrzeb krypto górników?

Jakiś czas temu pojawiły się doniesienia na temat nietypowego modelu karty GeForce RTX 3080 Ti, mianowicie z 20 GB pamięci VRAM. Według nich, pojawiła się ona w Rosji, dokładniej jako model produkcji Gigabyte z serii Aorus XTREME. Okazuje się, że naprawdę istnieje i co ciekawe, może być idealną propozycją dla górników kryptowalut za sprawą niezwykle wysokiej wydajności oraz braku ogranicznika LHR.

Całkiem nowy model Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti

Na początku czerwca NVIDIA zaprezentowała swój flagowy model, czyli GeForce RTX 3080 Ti z 12 GB pamięci wideo. Karta była niczym innym, jak kopią następcy NVIDIA TITAN RTX – GeForce RTX 3090 z dwukrotnie mniejszą pamięcią wideo. Układ cechuje się przede wszystkim wysoką wydajnością w grach, a 12 GB pamięci VRAM jest jak najbardziej akceptowalną wartością (24 GB sprawdzi się bardziej w typowo profesjonalnych zastosowaniach).

W Rosji pojawił się całkowicie nowy model karty – Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti z 20 GB pamięci wideo. Co ciekawe, układ jest bardzo trudny do zdobycia, a mimo że na rynku fizycznie istnieją tego typu karty, to nawet rosyjski oddział Gigabyte twierdzi, że nic nie wie o tym modelu. Ponadto omawiane GPU nie nadaje się praktycznie do gier, a to ze względu na brak oficjalnego wydania sterownika GeForce Game Ready.

Co więcej, Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti z 20 GB VRAM nieco różni się od modelu z 12 GB pamięci wideo. Karta cechuje się zegarem rdzenia na poziomie 1335 MHz, natomiast w trybie boost – 1665 MHz. Konstrukcja jest także wyposażona w 20 GB pamięci GDDR6X produkcji Microna na 320-bitowej szynie, gdzie podstawowy model 3080 Ti ma na pokładzie 384-bitową szynę pamięci.

Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti 20 GB to idealne rozwiązanie dla krypto górników

Mimo że Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti 20 GB nie nadaje się do gier komputerowych, to sterownik graficzny nie jest niezbędny do wydobywania kryptowalut. Dodatkowo karta nie jest wyposażona w sprzętowy ogranicznik, tak jak podstawowy model 12 GB. Układ został przetestowany w programie Gminer oraz NBminer, który pozwala na wydobywanie ETH.

Karta Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti 20 GB miała podobno uzyskać 97,79 MH/s (czyli wydajność zbliżoną do GeForce RTX 3080), natomiast w praktyce udało się osiągnąć 94 MH/s, co jest i tak wynikiem o 64% wyższym niż hashrate podstawowego modelu RTX 3080 Ti 12 GB.

Karta Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti 20 GB w rosyjskim sklepie kosztowała 225000 rubli, co jest równowartością ~11800 złotych. Układ ten raczej nie trafi na globalny rynek, tylko prawdopodobnie pozostanie czymś w rodzaju ciekawostki dostępnej tylko dla mocno ograniczonej liczby użytkowników.