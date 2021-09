Netflix dodaje trzy nowe gry do aplikacji serwisu i kupuje studio twórców Oxenfree

Netflix w dalszym ciągu eksperymentuje z grami w aplikacji serwisu na urządzeniach mobilnych. Jeśli przeglądaliśmy ostatnio katalog tej platformy na smartfonie z Androidem, mogliśmy zauważyć, że do sekcji „Gry” dodano kilka nowych tytułów.

Netflix kontynuuje swoją przygodę z grami

Pod koniec sierpnia Netflix uruchomił w Polsce testy nowej usługi, wchodzącej w skład subskrypcji serwisu. Chodziło o umieszczenie w ofercie dwóch gier mobilnych na Androida: Stranger Things 1984 i Stranger Things 3. Najwyraźniej Nefliksowi zależy, żeby sprawdzić, czy klienci będą chcieli pobierać gry spoza uniwersum znanego serialu, dlatego teraz w apce można znaleźć linki do pobrania trzech innych mobilnych tytułów.

Wspomniane gry to: Card Blast, Shooting Hoops i Teeter (Up). Nie są to już tak rozbudowane produkcje jak poprzednie gry z licencją Netfliksa, a raczej typowe zabijacze czasu, możliwe do obsługi nawet jedną ręką.

Co ważne, gry dostępne w aplikacji Netflix pozbawione są jakichkolwiek reklam czy dodatkowych mikropłatności. Jeśli więc mamy aktywną subskrypcję na platformie streamingowej, uznaje ona, że zapłaciliśmy także za wersje „premium” wszystkich pięciu gier.

Oprócz Polski, nowość testowana jest także w Hiszpanii i Włoszech. Ciekawe, jak długo potrwa okres próbny i czy Netflix zdecyduje się na globalny rollout usługi. Dopóki to nie nastąpi, możemy bez przeszkód cieszyć się grami bez żadnych reklam.

Netflix kupuje twórców Oxenfree

Oxenfree. Ależ to była klimatyczna historia!

Wydaje się, że Netflix zamierza bardziej zdecydowanie wejść w branżę gier. Firma przejęła już swoje pierwsze studio deweloperskie – Night School Studio. Odpowiedzialne jest ono za stworzenie takich tytułów jak Oxenfree czy Afterparty.

Jeśli nie mieliśmy nigdy do czynienia z działalnością tego dewelopera, zachęcamy do wypróbowania Oxenfree. To jedna z najlepszych gier niezależnych ostatnich lat!