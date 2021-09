Fairphone 4 zdemaskowany. Światło dzienne ujrzała pełna specyfikacja techniczna

Fairphone 4 rozpala wyobraźnię wieloletnich fanów marki, odkąd ponad miesiąc temu w internecie zaczęło wręcz roić się od pogłosek sugerujących zbliżającą się premierę nadchodzącej generacji modularnych smartfonów. Ze strony samego producenta nadal próżno oczekiwać jakichkolwiek oficjalnych danych, ale prawda jest taka, że Fairphone 4 nie ma już przed nami żadnych tajemnic.

Fairphone 4 – (prawdopodobna) specyfikacja

Urządzenie wyposażone zostanie w 6,3-calowy wyświetlacz IPS LCD o rozdzielczości FHD+ (2340 x 1080 pikseli, proporcje 19,5:9, 410 ppi). Ekran otrzyma wsparcie technologii przetwarzania obrazu Pixelworks, co powinno przełożyć się na lepszą reprodukcję kolorów i obsługę formatu HDR. Przedni panel dodatkowo zostanie pokryty szkłem ochronnym Corning Gorilla Glass 5.

Smartfon ma rozmiary 162 x 75,5 x 10,5 mm i waży ok. 225 gramów. Nie zabraknie normy wodo- oraz pyłoszczelności IP54. W sprzedaży dostępny będzie w dwóch, matowych wersjach kolorystycznych: szarej i zielonej.

Fairphone 4 odda do dyspozycji użytkownika nie cztery, jak początkowo zakładano, a trzy pełnoprawne aparaty fotograficzne – dwa znajdujące się na tylnym panelu urządzenia i jeden na froncie. Towarzystwa głównej matrycy o rozdzielczości 48 Mpix (Sony IMX582, f/1.6) z optyczną stabilizacją obrazu dotrzyma, również 48 Mpix (f/2.2, 120° FoV) jednostka z obiektywem ultraszerokokątnym. Nie sposób choć słowem nie wspomnieć o obecności sensora ToF 3D i podwójnej diody doświetlającej LED. Aparat przedni do zdjęć autoportretowych oraz wideorozmów może z kolei pochwalić się zastosowaniem matrycy 25 Mpix (Sony IMX576, F/2.2).

Co ciekawe, producent zdecydował się na osobny, dedykowany czujnik służący dokładniejszemu odwzorowaniu barw. Wszystkie aparaty, zarówno te umieszczone na pleckach urządzenia, jak i ten na przednim panelu wykorzystują automatyczne, laserowe ustawienie ostrości. Smartfon bez większego problemu powinien poradzić sobie z nagrywaniem wideo w rozdzielczości 4K przy zachowaniu stabilnych 30 kl./s.

Sercem Fairphone’a 4 zostanie ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 750G (8 nm, 2x ARM Cortex-A77 2,2 GHz + 6x ARM Cortex-A55 1,8 GHz) z układem graficznym Adreno 619 i – pierwszym w historii marki – zintegrowanym modemem wspierającym sieci komórkowe piątej generacji. Na pokładzie znajdzie się także od 6 GB RAM do 8 GB RAM oraz 128 GB lub 256 GB pamięci wewnętrznej na system, aplikacje i pliki użytkownika, z możliwością rozszerzenia za pomocą karty microSDXC o maksymalnie 2 TB.

Wymienny akumulator o pojemności 3900 mAh da się naładować za pośrednictwem dołączanej do zestawu ładowarki o mocy 30 W przez złącze USB-C. Producent deklaruje, że pomimo zastosowania metalowej ramy, dostęp do ogniwa niezmiennie pozostanie ułatwiony. Fairphone 4, podobnie jak jego poprzednicy, ma być smartfonem niezwykle prostym w samodzielnej naprawie, dlatego do wymiany akumulatora nie będą potrzebne jakiekolwiek narzędzia – wystarczy w odpowiednim miejscu podważyć obudowę przy użyciu paznokcia.

Smartfon wspiera większość najpopularniejszych standardów łączności bezprzewodowej, w tym sieci komórkowe 5G, Bluetooth 5.2 oraz NFC. Urządzenie jest hybrydowym Dual SIMem. Miłym zaskoczeniem jest wsparcie dla technologii eSIM, do tej pory kojarzone zazwyczaj z produktami z najwyższej półki. Całość działa pod kontrolą systemu operacyjnego Android 11 z kilkoma autorskimi modyfikacjami.

Oczekuje się, że Fairphone 4 zostanie zaprezentowany już 30 września bieżącego roku na wydarzeniu online. Spodziewana cena, jaką przyjdzie zapłacić potencjalnym klientom oscyluje w granicach od ok. 580 euro (~2680 złotych) do nawet ok. 660 euro (~3050 złotych). Na osoby, które zdecydują się na zakup urządzenia jeszcze przed końcem 2021 roku, czekać ma oferta specjalna. Jeśli w ciągu trzech miesięcy od daty zakupu smartfona zarejestrują go przez oficjalną stronę producenta, otrzymają one gwarancję na okres następnych pięciu lat.