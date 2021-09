Twórcy „ekologicznego smartfona” pracują nad pierwszymi na świecie modularnymi słuchawkami TWS

Urządzenia audio, a już w szczególności słuchawki douszne i dokanałowe, od zawsze stanowiły twardy orzech do zgryzienia dla serwisantów. Nie brakuje użytkowników, którym przez głowę nie przechodzi nawet pomysł oddania uszkodzonego sprzętu do autoryzowanego serwisu – duża część z góry stawia na nim krzyżyk. Na ratunek przychodzi Fairphone, który według najnowszych doniesień planuje w niedalekiej przyszłości wypuścić na rynek przyjazne środowisku i łatwe w samodzielnej naprawie bezprzewodowe słuchawki TWS.

Wbrew swojej nazwie, Fairphone to nie tylko smartfony

Holenderski Fairphone, wbrew dość jednoznacznie brzmiącej nazwie, nie zajmuje się tylko i wyłącznie produkcją modularnych smartfonów o niebywale długim – jak na standardy urządzeń działających pod kontrolą systemu Android – okresem wsparcia aktualizacjami. W portfolio marki można również znaleźć przewodowe słuchawki, charakteryzujące się podobnymi właściwościami, co wspomniane wcześniej urządzenia mobilne.

Reklama

Nieoficjalnie coraz częściej mówi się o tym, jakoby razem z nadchodzącym modelem wspierającym sieci komórkowe piątej generacji światło dzienne miały ujrzeć także pierwsze tego typu na świecie prawdziwie bezprzewodowe słuchawki o modularnej budowie.

Jak donosi serwis WinFuture, Fairphone True Wireless Earbuds (nazwa nieoficjalna) na dzień dzisiejszy owiane są tajemnicą, a co za tym idzie – niewiele wiadomo na temat ich prawdopodobnego designu czy potencjalnej specyfikacji technicznej. Z pozyskanych informacji wynika jednak, że będą one dostępne jedynie w czarnej wersji kolorystycznej. Nie powinno stanowić to wielkiego zaskoczenia – ci, którzy śledzą działania firmy od jakiegoś czasu, wiedzą, że aspekt wizualny oferowanych przez nią urządzeń, mówiąc delikatnie, gra drugie skrzypce.

Ponadto serwis WinFuture wspomina, że pierwsze prawdziwie bezprzewodowe słuchawki (TWS) holenderskiej marki mogą kosztować w Europie 99,95 euro, co przy obecnym (dość wysokim) kursie jest równowartością ~460 złotych. To całkiem przystępna kwota, a należy pamiętać, że modułowe smartfony tej firmy nie należą do najtańszych (albo inaczej – nie oferują najatrakcyjniejszego stosunku ceny do specyfikacji).

źródło: Fairphone

Obecnie niezliczona liczba producentów chwali się podejmowaniem „zielonych” decyzji, jednak co dokładnie to oznacza w przypadku Fairphone’a? Twórcy deklarują, że w trakcie procesu powstawania nowych urządzeń starają się wykorzystywać materiały pochodzenia wtórnego oraz minerały spoza terenów objętych konfliktem zbrojnym. Upewniają się też, że dostawcy, z którymi współpracują, zapewniają godne warunki pracy i wynagrodzenie zatrudnianym osobom.