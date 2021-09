iOS 14.8 i watchOS 7.6.2 do pobrania. Apple załatało luki w swoich systemach

To prawdopodobnie ostatni zestaw takich aktualizacji do obecnych systemów. Użytkownicy iUrządzeń mogą już pobrać iOS 14.8, iPadOS 14.8, watchOS 7.6.2 i macOS 11.6.

iOS 14.8 i iPadOS 14.8 – bez nowości, ale warto pospieszyć się z aktualizacją

Dzień przed pokazaniem iPhone’ów 13, firma z Cupertino zdecydowała się udostępnić aktualizacje do swoich aktualnych systemów operacyjnych. Jak łatwo się domyślić, nie mamy dostępu do nowych funkcji – one pojawiają się wraz z iOS 15 czy watchOS 8.

iOS 14.8, a także iPadOS 14.8, skupione są na poprawie bezpieczeństwa. Ich celem jest załatanie wcześniej zgłoszonych luk, które mogą zostać wykorzystane przed złośliwe oprogramowanie w celu przeprowadzenia ataku na użytkownika.

Jak wynika z dokumentacji Apple, iOS 14.8 i iPadOS 14.8 usuwają błąd w CoreGraphics, który pozwalał odpowiednio przygotowanemu dokumentowi PDF na wykonanie dowolnego kodu. Ponadto, firma załatała lukę w zabezpieczeniach WebKit, która z kolei mogła umożliwić wykonanie złośliwego kodu przez spreparowaną zawartość strony internetowej.

Zarówno iOS 14.8, jak i iPadOS 14.8, są już dostępne dla wszystkich wspieranych urządzeń. W celu ręcznego pobrania aktualizacji należy przejść do ustawień, wybrać pozycję Ogólne i następnie kliknąć na Uaktualnienia.

watchOS 7.6.2 i macOS 11.6

Nie będzie żadnym zaskoczeniem, gdy wspomnę, że najnowsza aktualizacja skierowana na Apple Watche to również tylko zestaw poprawek i usunięcie zgłoszonych błędów. Byłoby to naprawdę nietypowe podejście w wykonaniu Apple, gdyby tuż przed premierą watchOS 8, firma wprowadziła większą dawkę nowości.

Okazuje się, że watchOS również zawierał poważną lukę w module CoreGraphics, która umożliwiała złamanie zastosowanych zabezpieczeń przy pomocy pliku PDF. Na szczęście, problem nie powinien już występować – wystarczy pobrać watchOS 7.6.2. Aktualizacja dostępna jest dla Watcha series 3 i wszystkich nowszych generacji smartwatcha.

Warto jeszcze dodać, że ‌‌‌‌‌‌‌macOS Big Sur‌‌‌‌‌‌ 11.6 także zawiera stosowne poprawki dotyczące podatności związanej z plikami PDF. Co więcej, odpowiedniej aktualizacji zabezpieczeń doczekał się również macOS Catalina.