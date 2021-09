Honor jeszcze mocniej wchodzi w segment tabletów – oto nowy Honor Tab V7

Coraz tłoczniej robi się w segmencie tabletów. Honor również się do tego przyczynia, ponieważ po niedawnej premierze modelu Honor Tab V7 Pro, przyszła pora na debiut wersji bez dopisku „Pro” w nazwie. Nawet bez niego jest jednak bardzo ciekawą propozycją.

Specyfikacja Honor Tab V7

Tablet wyposażono w wyświetlacz LCD IPD o przekątnej 10,4 cala i rozdzielczości 2000×1200 pikseli, co przekłada się na 225 ppi. Ekran da się obsługiwać również za pomocą rysika Honor Magic-Pencil 2, który wykrywa 4096 poziomów nacisku. Od razu warto wspomnieć, że stylus można schować do dedykowanej klawiatury, która – podobnie jak on sam – także jest sprzedawana osobno.

Uwagę klientów z pewnością zwróci też fakt, że wyświetlacz potrafi odświeżać obraz z częstotliwością do 90 Hz, zatem obsługiwanie go i praca z nim będą przyjemnością. A trzeba tu zauważyć, że Honor Tab V7 pozycjonowany jest jako narzędzie do pracy i nauki oraz rozrywki po godzinach.

Honor zadbał więc o to, żeby urządzeniu nie brakło mocy – wyposażył tablet Honor Tab V7 w nowiutki procesor MediaTek Kompanio 900T z dwoma rdzeniami ARM Cortex-A78 2,4 GHz i sześcioma ARM Cortex-A55 2,0 GHz (układ powstaje z wykorzystaniem 6-nm procesu litograficznego) oraz do 8 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej (+ microSD). Co więcej, temperatury utrzymać ma w ryzach wydajny system rozpraszania ciepła o powierzchni 26000 mm2.

Ponadto Honor Tab V7 oferuje aparat o rozdzielczości 13 Mpix (f/1.8) z autofokusem na panelu tylnym i 8 Mpix (f/2.2) na przodzie, a także obsługę GPS, Glonass, Galileo i Beidou. Tablet pracuje na systemie Android 11 z interfejsem MagicUI 5.0, a prąd dostarcza mu akumulator o pojemności 7250 mAh, który można ładować z mocą do 22,5 W przez port USB-C.

Honor Tab V7 ma wymiary 245,2×754,96×7,85 mm i waży 480 gramów.

Cena Honor Tab V7

Cena Honor Tab V7 w konfiguracji z 6 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej została ustalona w Chinach na 1999 juanów (równowartość ~1200 złotych). Model z 8 GB RAM i również 128 GB pamięci wewnętrznej kosztuje z kolei 2299 juanów (~1400 złotych).

W obu przypadkach jest tu mowa o wersji z samym WiFi. W sprzedaży pojawi się jednak także wariant, obsługujący sieć piątej generacji, który będzie kosztował 2599 juanów (~1550 złotych) za model 6 GB/128 GB.