Prezentacja Galaxy S21 FE anulowana. Los smartfona niepewny. Jest winny

Premiera Galaxy S21 FE miała się odbyć już/w końcu w przyszłym miesiącu. Nieoczekiwanie sam Samsung poinformował, że jego oficjalna prezentacja została anulowana. Los smartfona stoi obecnie pod wielkim znakiem zapytania.

Galaxy S20 FE odniósł niebywały sukces. Mimo że smartfon jest już dostępny na polskim rynku ponad rok, nadal jest często polecany, jeżeli ktoś szuka modelu z wyższej półki, ale w bardziej przystępnej cenie. Czas płynie jednak nieubłaganie i z coraz większą niecierpliwością czekaliśmy na premierę bezpośredniego następcy. Niestety, jego los stanął pod znakiem zapytania.

Reklama

Premiera Galaxy S21 FE anulowana. Los smartfona niepewny

Niedawno dowiedzieliśmy się, że produkcja Galaxy S21 FE już się rozpoczęła, ale jej tempo nie było zbyt żwawe. Chwilę później pojawiły się jednak informacje, że ruszyła z kopyta, więc oczekiwaliśmy, że smartfon zostanie oficjalnie zaanonsowany w przyszłym miesiącu. Tak się niestety nie stanie…

Samsung Galaxy S21 FE (źródło: @OnLeaks)

Według informacji, opublikowanych przez serwis ddaily.co.kr, przedstawiciel Samsunga oficjalnie przekazał, że premiera Galaxy S21 FE została anulowana – nie odbędzie się żadna konferencja, wprowadzająca ten model na rynek, jak miało to miejsce w przypadku Galaxy S20 FE we wrześniu 2020 roku. Co ciekawe, przy okazji potwierdził on nieoficjalne doniesienia, że planowano ją na połowę października br.

To jednak nie koniec złych wieści. Oficjalna prezentacja jest tylko formalnością, więc prawdopodobnie nikt by nie ubolewał, że premiera Galaxy S21 FE będzie mniej spektakularna. W końcu Samsung niejednokrotnie wprowadzał na rynek nowe modele, rozsyłając do mediów informację na ten temat (albo i nie, co też się nierzadko zdarza).

Przedstawiciel Samsunga nie poprzestał jednak na poinformowaniu, że zaplanowana na połowę października 2021 roku premiera Galaxy S21 FE została anulowana. Południowokoreański producent rozważa bowiem zrezygnowanie z wprowadzenia tego smartfona na rynek!

Powodem takiej decyzji miałyby być niedobory procesora Qualcomm Snapdragon 888, który planowano umieścić w Galaxy S21 FE, a także wyższa od oczekiwanej popularność składanego Galaxy Z Flip 3. Samsung wciąż nie nadąża z produkcją tego ostatniego, a na dodatek musi montować w nim wspomnianego przed chwilą Snapdragona 888, którego dostawy są mocne ograniczone.

Należy się więc przygotować na to, że Samsung Galaxy S21 FE ostatecznie nie trafi do sprzedaży. Ciekawe jednak, co w takim razie Samsung zrobi z egzemplarzami, które już wyprodukował? Rozmontuje i przeznaczy części do innych smartfonów?