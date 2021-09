Redmi 9 wiecznie żywy? Redmi 9 Activ wchodzi na rynek

Aż korci mnie, żeby zapytać, po co Redmi 9 Activ zadebiutował na rynku, ale sobie daruję. Najważniejsze jest bowiem to, że mimo wszystko klienci będą mogli kupić przyzwoicie wyposażony smartfon w przystępnej cenie. Bo właśnie z takim mamy tu do czynienia.

Specyfikacja Redmi 9 Activ

Mocną stroną tego smartfona niewątpliwie jest jego design, ponieważ Xiaomi przygotowało wersje kolorystyczne, które przyciągają wzrok i mogą się podobać. Moim osobistym faworytem jest ta niebiesko-zielona, ale nie mniej ciekawa jest też ta różowo-fioletowa – niejedna przedstawicielka płci piękniejszej na pewno się w niej zakocha. Ponadto producent nie zapomniał o klasycznej czarnej.

Reklama

źródło: Xiaomi

Redmi 9 Activ zatem przyciągnie wzrok klienta, ale czy uda mu się utrzymać jego uwagę specyfikacją? Mniej wymagających użytkowników powinna usatysfakcjonować. Smartfon oferuje m.in. 6,53-calowy wyświetlacz o rozdzielczości HD+, podwójny aparat 13 Mpix z obiektywem o kącie widzenia 118° + 2 Mpix (f/2.2) do pomiaru głębi na ryle, a także akumulator o pojemności 5000 mAh (ładowanie 10 W przez port micro USB), który nawet po 1000 cyklach ładowania ma zapewnić satysfakcjonujący czas pracy.

Specyfikacja Redmi 9 Activ obejmuje również procesor MediaTek Helio P35 2,3 GHz oraz od 4 GB do 6 GB LPDDR4x RAM i od 64 GB do 128 GB pamięci wbudowanej typu eMMC 5.1 (podobnie jak Redmi 10). Ponadto smartfon ma aparat o rozdzielczości 5 Mpix na przodzie i czytnik linii papilarnych na tyle. Na jego pokładzie nie zabrakło też radia FM i dual SIM (niehybrydowy: 2x nano SIM + microSD).





źródło: Xiaomi

Cena Redmi 9 Activ ma wymiary 164,9×77,07×9 mm i waży 194 gramów. Smartfon pracuje pod kontrolą systemu Android z nakładką MIUI 12.

Cena Redmi 9 Activ

Cena Redmi 9 Activ zaczyna się w Indiach od 9499 rupii (równowartość ~500 złotych) za model z 4 GB RAM i 64 GB pamięci wbudowanej. Z kolei konfiguracja z 6 GB RAM i 128 GB przestrzenią na system, aplikacje i pliki kosztuje 10999 rupii (~590 złotych).

Nie należy się spodziewać, że Redmi 9 Activ pojawi się na innych rynkach, w tym polskim. Przy okazji można jednak przypomnieć, że niedawno do sprzedaży w Polsce trafił Redmi Note 8 2021.