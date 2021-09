Nokia G50 zadebiutowała znienacka. Cena ją zabije, jeśli szybko nie spadnie

Nokia to nie Xiaomi – nie będzie sprzedawać smartfonów za bezcen. Kolejnym dowodem na to jest zaanonsowana dziś Nokia G50, która pomimo mocno przeciętnej specyfikacji została wyceniona jak dużo lepiej wyposażony sprzęt. Ta cena może stanowić problem dla klientów.

Zaskoczyła nas dzisiejsza premiera tego smartfona, ponieważ spodziewaliśmy się jej dopiero 6 października 2021 roku na konferencji, którą niedawno zapowiedziała Nokia. Wygląda jednak na to, że zadebiutuje podczas niej jedynie tablet Nokia T20, chyba że HMD Global ma w zanadrzu jeszcze jakąś niespodziankę. Oby jednak lepszą niż Nokia G50.

Specyfikacja Nokia G50

Nokia G50 powstała po to, aby zapewnić dostęp do sieci piątej generacji, bo w przyszłości będzie ona szybko zyskiwać na znaczeniu. Jej obsługa jest możliwa dzięki zastosowaniu procesora Qualcomm Snapdragon 480 ze zintegrowanym modemem 5G. Do tego są 4 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej z możliwością rozszerzenia przy pomocy karty microSD o pojemności do 512 GB.



źródło: Nokia

Fabrycznie Nokia G50 będzie pracowała pod kontrolą systemu Android 11, ale producent deklaruje, że „jest gotowa na Androida 12” (a kiedy go dostanie, to inna kwestia). Warto tu wspomnieć, że użytkownicy otrzymają w pakiecie 30-dniowy, bezpłatny okres próbny w ExpressVPN. Ponadto preinstalowana będzie również aplikacja Spotify.

Specyfikacja Nokia G50 obejmuje też wyświetlacz o przekątnej 6,82 cala i rozdzielczości HD+, co oznacza, że smartfon jest dość duży – ma wymiary 173,83×77,68×8,85 mm. Do tego jest również dość ciężki, bo waży 220 gramów. W parze z gabarytami i wagą nie idzie pojemność akumulatora, ponieważ w tym modelu ma on 5000 mAh (obsługuje ładowanie przez USB-C USB 2.0 o mocy 18 W; zasilacz w zestawie).

Nokia G50 oferuje również radio FM, moduł NFC, żyroskop, aparat o rozdzielczości 8 Mpix na przodzie, zestaw 48 Mpix + 5 Mpix (ultraszeroki) + 2 Mpix (do pomiaru głębi) na tyle, czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi, dedykowany klawisz do uruchamiania Asystenta Google i 3,5 mm złącze słuchawkowe.

Polska cena Nokia G50

Polska cena Nokia G50 została ustalona na… 1199 złotych. Sprzedaż rozpocznie się na początku października br. HMD Global po raz kolejny strzela więc sobie w kolano, bo trudno uznać taką kwotę za atrakcyjną, kiedy nierzadko lepiej wyposażone smartfony (z modemami 5G) kosztują mniej niż 1000 złotych.

Model ten może zatem uratować tylko rychła obniżka ceny lub intensywna kampania reklamowa, bowiem w końcu reklama jest dźwignią handlu. HMD Global zresztą o tym doskonale wie – nie bez powodu dostarcza Bondowi smartfony marki Nokia.