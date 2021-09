Laptop Redmi G 2021 – tanie granie nabiera zupełnie nowego znaczenia

Chińska marka Redmi zdecydowanej większości użytkowników słusznie kojarzy się przede wszystkim ze średnio- oraz niskopółkowymi smartfonami i chociaż nie stanowią one jedynej gałęzi jej działalności, to z całą pewnością są tą najbardziej rozpoznawalną. Potomek Xiaomi od paru ładnych lat para się również produkcją laptopów, także tych gamingowych. Owocem prac nad zapewnieniem jak największej liczbie osób dostępu do wirtualnej rozrywki jest najnowszy Redmi G 2021.

Specyfikacja Redmi G 2021

Laptop pochwalić się może 16,1-calowym wyświetlaczem o rozdzielczości FHD (1920 x 1080 pikseli) z częstotliwością odświeżania na poziomie do 144 Hz. Ekran zapewnia 100% pokrycie gamy kolorów sRGB, zaś jasność maksymalna wynosi 300 nitów. Charakteryzuje się on szerokim, dochodzącym do 178° kątem widzenia.

Redmi G 2021 oddaje do dyspozycji użytkownika dwa porty USB-A 3.2 Gen. 2, jeden port USB 2.0, dwa porty USB-C (lub jeden port Thunderbolt 4), jeden port HDMI, jeden port Mini DP 1.4 (rozdzielczość 5K przy zachowaniu 50 Hz), jeden port Ethernet i 3,5-mm złącze słuchawkowe mini-jack. Warto wymienić również obsługiwane standardy łączności bezprzewodowej: dwuzakresowe Wi-Fi 6 (2.4 GHz + 5 GHz) i Bluetooth w wersji 5.1.

(źródło: Weibo / Xiaomi)

Laptop dostępny będzie w dwóch konfiguracjach. Pierwsza z nich zaoferuje sześciordzeniowy procesor Intel Core i5-11260H (taktowanie od 2.6 GHz do 4.4 GHz) z zintegrowanym układem graficznym Intel Iris Xe wspieranym przez dodatkową, dedykowaną kartę Nvidia GeForce RTX 3050.

Sercem drugiego wariantu zostanie natomiast ośmiordzeniowy AMD Ryzen 7 5800H (taktowanie od 3.2 GHz do 4.4 GHz) z zintegrowanym układem graficznym AMD Radeon i towarzyszącym mu Nvidia GeForce RTX 3060. Do cech wspólnych obydwu wersji zaliczyć należy ilość obecnej na pokładzie pamięci wewnętrznej (512 GB SSD PCIe) oraz RAM-u (16 GB DDR4).

Na szczególną uwagę zasługuje wykorzystany w Redmi G 2021 układ chłodzenia o nazwie HyperCooling 3.0. Ten składa się bowiem z dwóch 12 V wentylatorów, pięciu miedzianych ciepłowodów oraz czterech wywietrzników, które razem zadbają o efektywne odprowadzanie nadmiaru ciepła z urządzenia.

Nie sposób nie wspomnieć o pełnoprawnej, podświetlanej klawiaturze z panelem numerycznym po prawej stronie, dwoma 2 W głośnikami stereo ze wsparciem dla 7-kanałowego DTS:X Ultra oraz dołączanym do zestawu zasilaczu o mocy 180 W (230 W po wyborze konfiguracji z procesorem AMD). Samo ładowanie odbywa się poprzez złącze USB-PD z mocą 100 W. Nie zapomniano o przedniej kamerze służącej do m.in. wideorozmów – zastosowano w niej 1 Mpix matrycę o rozdzielczości HD.



(źródło: Weibo / Xiaomi)

Redmi G 2021 na start działa pod kontrolą systemu operacyjnego Windows 10. Producent deklaruje jednak, że urządzenie spełnia wszystkie wymagania aktualizacji Windows 11. Zamówienia na omawiane urządzenia można zacząć składać już teraz, zaś do regularnej sprzedaży w Państwie Środka trafią one kolejno 23 września (wersja z procesorem Intel Core) oraz 28 września (wariant z układem AMD). Cennik prezentuje się następująco: