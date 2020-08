Niby budżetowy laptop dla graczy, a z ekranem 144 Hz – Redmi G Gaming

Dla Redmi produkcja laptopów to nie pierwszyzna, ale jak dotąd, firma nie miała jeszcze w ofercie notebooka przeznaczonego dla graczy. No to już ma – dziś zaprezentowano Redmi G Gaming.

Redmi G Gaming – oszczędzaj na rzeczach zbędnych

Redmi jest budżetową podmarką stworzoną przez Xiaomi, między innymi po to, żeby odróżnić produkty o nieco niższym prestiżu i cenie od tych z wyższej półki. Z tego też powodu laptopy Redmi nie są tak dobrze wyposażone jak te od Xiaomi, i podobnie rzecz się ma z Redmi G Gaming, który choć przeznaczony dla graczy, wykazuje się pewną chęcią cięcia kosztów.

Sama specyfikacja głównych podzespołów nie wydaje się być tania. Mamy między innymi ekran o przekątnej 16 cali z odświeżaniem 144 Hz ( w najtańszej opcji – 60 Hz) i jasnością do 300 nitów, co w zupełności powinno wystarczyć do komfortowego grania.

W środku drzemie procesor Intel Core i5 lub Core i7 (10. gen.), 16 GB RAM (2933 MHz) oraz dysk SSD 512 GB. Za procesy graficzne odpowiada karta Nvidia GeForce GTX 1650 lub 1650Ti – w zależności od opcji.

Oprócz tego mamy dość rozbudowany zestaw złącz i modułów:

WiFi 802.11ax 2×2 (2,4 GHz/5 GHz),

Bluetooth 5.1,

2 x USB 3.2 Gen2,

1 x USB 2.0,

1 x USB-C (wyjście 4K 60Hz),

1 x HDMI,

1x Mini DP 1.4 (wyjście 5K 60Hz),

1 x Gigabit Ethernet

gniazdo słuchawkowe

Z takim zapleczem portów nikt nie powinien mieć problemów z podłączeniem do laptopa dodatkowego monitora czy akcesoriów. Do tego należy doliczyć dwa głośniki 2W z wbudowaną kartą dźwiękową Realtek ALC 256M.

Bateria o pojemności 55 Wh ma wystarczyć na 5,5 godziny odtwarzania wideo w 1080p. Najsłabszym elementem specyfikacji Redmi G Gaming jest przednia kamerka nad ekranem – ma rozdzielczość zaledwie 1 MPix, więc do streamingu się nie nadaje, i równie dobrze mogłoby jej tam nie być.

Nie mogło jednak zabraknąć podświetlanej, kolorowej klawiatury – wszak to sprzęt gamingowy.

Ceny Redmi G Gaming

W obiegu będą występować trzy opcje Redmi G Gaming z różnymi procesorami i kartami graficznymi:

z ekranem 60 Hz, procesorem Intel Core i5-10200H i grafiką Nvidia GTX 1650 – za 4999 juanów (~2680 zł)

z ekranem 144 Hz, procesorem Intel Core i5-10300H i grafiką Nvidia GTX 1650Ti – za 5799 juanów (~3100 zł)

z ekranem 144 Hz, procesorem Intel Core i7-10750H i grafiką Nvidia GTX 1650Ti – za 6599 juanów (~3530 zł)

Sprzedaż rozpocznie się w Chinach 17 sierpnia. Czy trafi do innych krajów – zobaczymy.