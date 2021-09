Szybki, niedrogi i bez długiego kontraktu – internet stacjonarny dla studentów i nie tylko

Akcja partnerska

Stabilny, szybki i niezawodny internet stacjonarny to coś, bez czego współcześnie coraz trudniej nam się obyć. To prawdziwe okno na świat, ale też narzędzie pracy, nauki i rozrywki. By zapomnieć o problemach z internetem, nie przeznaczając na ten cel nazbyt dużych środków i nie wiążąc się z operatorem wieloletnią umową, spośród mnogości ofert dostępnych na rynku, trzeba wybrać tą właściwą. Wszystko wskazuje na to, że internet stacjonarny w ofercie Play jest jedną z nich.

Niniejszy materiał dedykowany jest, w pierwszej kolejności, studentom, którzy lada dzień wyruszą do dużych ośrodków akademickich, by w pocie czoła zaliczać kolejne etapy zdobywania wiedzy. To właśnie oni będą musieli zmierzyć się z tym, by w studenckim, najczęściej wynajmowanym mieszkaniu, zapewnić sobie taki dostęp do internetu, by stanowił udogodnienie, a nie utrapienie.

Dlaczego akurat internet stacjonarny od Play? Z uwagi na kilka atutów, dzięki którym bezbłędnie trafia w realne potrzeby, przede wszystkim, studentów. Naturalnie, by skorzystać z oferty wcale nie trzeba być studentem – to świetna opcja wszędzie tam, gdzie podpisanie długoterminowej umowy na świadczenie usług nie byłoby wskazane.

Po pierwsze: cena

Jak wiadomo, studencki budżet nie jest z gumy. Studenckie życie, poza nauką i rozrywką, polega również na bardzo rozsądnym gospodarowaniu pieniędzmi. W tym przypadku, oferta Play jest bezkonkurencyjna. Cena 35 złotych miesięcznie za łącze o prędkości 150 Mb/s jest najkorzystniejszą wśród wszystkich ofert popularnych operatorów.

Zakładając, że co do zasady, mieszkanie studenckie dzielone jest na kilka osób, koszt dostępu do internetu wyniesie zaledwie kilka złotych miesięcznie za osobę. Jak za usługę o takich parametrach, koszt praktycznie nieodczuwalny.

Po drugie: prędkość

Internet stacjonarny od Play, w podstawowym wariancie, działa z prędkością 150 Mb/s. Oczywiście, nie jest to jedyna opcja dostępna w cenniku. Na życzenie klienta, prędkość może wzrosnąć do 300 Mb/s za jedyne 10 złotych miesięcznie więcej. Kolejne 10 złotych wystarczy, by prędkość zwiększyć do 600 Mb/s.

Wyższa przepustowość przyda się, w pierwszej kolejności, w mieszkaniach, w których kilka osób planuje jednocześnie korzystać z internetu. Dla łącza stacjonarnego o takich parametrach nie będzie żadnym problemem zapewnienie satysfakcjonujących parametrów do gry wieloosobowej, nawet wtedy, gdy inna osoba ogląda seriale w jednym z popularnych serwisów VoD, np. PLAY NOW, YouTube, Netflix, HBO GO, Viaplay czy Amazon Prime Video, a jeszcze inna uczestniczy w wideokonferencji.

Po trzecie: bez długotrwałych zobowiązań

Skorzystanie z oferty internetu stacjonarnego od Play możliwe jest po podpisaniu umowy na czas nieokreślony. W praktyce oznacza to, że można wypowiedzieć ją w każdej chwili, bez ponoszenia wysokiej kary umownej. Takie rozwiązanie świetnie sprawdza się, przede wszystkim, w przypadku studentów, a także wszystkich osób wynajmujących mieszkania. Umowa najmu kończy się za kilka miesięcy i nie wiadomo, czy zostanie przedłużona? Zajęcia na uczelni trwają od października do czerwca, a w pozostałych miesiącach dostęp do internetu nie jest potrzebny? Umowa na czas nieokreślony to idealna opcja dla wspomnianych scenariuszy.

Mimo braku długotrwałego kontraktu, instalacji usługi dokonuje profesjonalny monter, a w przypadku mieszkań na wynajem, wymagana jest jedynie zgoda właściciela.

O dostarczenie połączenia sieciowego nawet do kilkunastu urządzeń, zadba dostarczony przez instalatora nowoczesny router WiFi.

Po czwarte: nie tylko w wielkich miastach

Nawet z najlepszej oferty internetu stacjonarnego nie uda się skorzystać, gdy nie będzie dostępna w miejscu, w którym chcielibyśmy podłączyć się do sieci. Ofertę Play znaleźć można nie tylko w większych miastach, takich jak Warszawa, Gdańsk, Wrocław, Bydgoszcz czy Katowice, ale też w mniejszych miejscowościach, między innymi w Pruszkowie, Żarach, Sochaczewie, Raciborzu, Piasecznie, Tczewie, Żorach, Ustce, Czeladzi, Bartoszycach czy Prudniku.

Dostępność internetu stacjonarnego od Play można szybko zweryfikować dzięki dedykowanej stronie internetowej.

Internet stacjonarny i mobilny – w zależności od potrzeb

Od momentu, w którym przyszło mi skończyć beztroskie życie studenta, minęło już kilka, naprawdę długich lat. Kiedy jednak, tworząc ten materiał, wróciłem myślami do tamtych lat, przypomniałem sobie, że dostęp do internetu dopasowany do rzeczywistych potrzeb odbiorców, również studentów, wcale nie był tak oczywisty, jak obecnie.

Za moich czasów, wielu studentów, zwłaszcza z wynajmowanych mieszkań, decydowało się na korzystanie z internetu mobilnego. To świetna sprawa, ponieważ internet mobilny ma szereg naprawdę istotnych zalet, zwłaszcza wtedy, gdy często podróżujemy, albo wtedy, gdy w uczelnianych budynkach nie ma dostępu do WiFi. Należy jednak pamiętać o tym, że tego typu łącze pełnię swoich atutów eksponuje w ściśle określonych scenariuszach.

W przypadku miejsca zamieszkania, nawet tylko tymczasowego, jak studenckie mieszkanie, warto, mimo wszystko, postawić na internet stacjonarny. Argumentów przemawiających za taką decyzją jest co najmniej kilka. Przede wszystkim, internet stacjonarny jest nielimitowany. Oznacza to, że niezależnie od tego, ile danych miesięcznie przesyłamy, wciąż będzie działał tak samo.

Dodatkowo, internet stacjonarny nie jest zależny od czynników zewnętrznych, takich jak warunki atmosferyczne, ani od tego, ile osób, w danym momencie, z niego korzysta. Każda z opcji ma swoje zalety i warto przeanalizować swoje potrzeby, by wybrać jedną z opcji lub nawet skorzystać z obu?

Tak wiele za tak niewiele? Nic tylko brać!

Podsumowując, w ofercie internetu stacjonarnego od Play, płacąc 35 złotych miesięcznie, otrzymujemy łącze internetowe z prędkością przesyłu danych do 150 Mb/s, umowę na czas nieokreślony oraz instalację przez profesjonalnego montera, również w mieszkaniach na wynajem. Do tego możliwość zwiększenia przepustowości łącza niewielkim kosztem, a także dostępność nawet w mniejszych miastach.

Ciekawa propozycja?

Materiał powstał przy współpracy z Play