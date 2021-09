Surface Pro 8 będzie hybrydą, na którą wszyscy czekali. Microsoft gotowy na nadchodzącą generację Windowsa

Już 22 września o godz. 17:00 czasu lokalnego odbędzie się konferencja Microsoftu w całości poświęcona urządzeniom z linii Surface. Oczekuje się, że to właśnie na niej gigant z Redmond postanowi zaprezentować nie tylko nową odsłonę bazującego na procesorze ARM Surface’a Pro X i działającego pod kontrolą systemu Android składanego Surface Duo 2, ale również Surface Book’a 4, „budżetowego” Surface Go 3, czy Surface Pro 8. Za pośrednictwem nieoficjalnych kanałów informacji, częściowa specyfikacja ostatniego z nich ujrzała światło dzienne.

Surface Pro 8 – (prawdopodobna) specyfikacja

Microsoft (z nielicznymi wyjątkami) zwykł stronić od eksperymentów z wizualnym aspektem własnych produktów, całą swoją uwagę skupiając na dostarczanym wraz z każdym urządzeniem oprogramowaniu oraz znajdujących się na pokładzie podzespołach. I chociaż trudno mówić tutaj o jakiejkolwiek rewolucji, to jak wynika z najnowszych informacji, nadchodząca hybryda firmy ma doczekać się kilku zarówno mniejszych, jak i tych większych zmian.

Za pośrednictwem swojego konta na Twitterze, użytkownik @Shadow_Leak podzielił się kilkoma naprawdę ciekawie zapowiadającymi się nowinami odnośnie nowego sprzętu.

(źródło: Twitter / @Shadow_Leak)

Zgodnie z pozyskanymi materiałami, Surface Pro 8 będzie mógł pochwalić się zastosowaniem 13-calowego wyświetlacza (Surface Pro 7 wyposażony został w 12,3-calowy ekran) z częstotliwością odświeżania na poziomie aż 120 Hz. Co więcej, zdecydowano się także zauważalnie zmniejszyć, względem poprzednika, okalające go ramki.

Za płynne działanie, co nie powinno stanowić większego zaskoczenia, odpowiadać będą procesory 11. generacji Intel Tiger Lake z zintegrowanym układem graficznym Intel Iris Xe. W zależności od wybranej konfiguracji, należy spodziewać się do 32 GB RAM oraz – uwaga – wymiennego dysku SSD o pojemności do 1 TB. Surface Pro 8 pozbędzie się portów USB-A na rzecz USB-C. Nowa zabawka Microsoftu pojawić ma się w wersji obsługującej sieci komórkowe LTE.

Surface Pro 8 na start działać będzie pod kontrolą systemu Windows 11. Data rozpoczęcia oficjalnej sprzedaży wciąż pozostaje tajemnicą, choć niewykluczone, że Microsoft uchyli nieco rąbka tajemnicy na zbliżającej się wielkimi krokami konferencji. Ceny mają zaczynać się od ok. 799 dolarów za wariant podstawowy.