Poznaliśmy prawdopodobną specyfikację Surface Go 3 – ma być wydajniej, ale nadal tanio

Niebawem spodziewamy się premiery nowych urządzeń z linii Surface. Informacji na ich temat nie dociera do mediów zbyt wiele, ale zbliżające się premiery to idealny moment, aby to zmienić. Dopiero co informowaliśmy o nadchodzącej konferencji Microsoftu, a dzisiaj do sieci trafiła specyfikacja Microsoft Surface Go 3.

Premiera urządzeń Surface za niespełna trzy tygodnie

Jak informowaliśmy przed dwoma dniami, konferencja Surface odbędzie się już za niespełna trzy tygodnie. Dokładnie 22 września 2021 roku o godzinie 17:00 polskiego czasu rozpocznie się wydarzenie, które powinno obfitować w kilka premier różnych urządzeń z linii Surface.

Podczas konferencji spodziewamy się zobaczyć nowe komputery Surface Pro, które zastąpią model obecny na rynku od dwóch lat. Można założyć, że sercem urządzenia będą procesory Intel 11. generacji, które Microsoft wykorzystał już w notebooku Surface Laptop 4. Niewykluczone, że Amerykanie pokuszą się o zmiany wizualne i nieco bardziej nowoczesny design.

Oprócz najbardziej rozpoznawalnego modelu linii Surface, na najbliższym evencie powinniśmy zobaczyć również nowe wcielenie tabletu Surface Pro X i Surface Booka, a także przedstawicieli taniej linii Go – Surface Laptop Go i Surface Go. O ile specyfikacja nadchodzących urządzeń pozostaje tajemnicą, o tyle o tym ostatnim dowiedzieliśmy się właśnie nieco więcej.

Specyfikacja Microsoft Surface Go 3

Jak podaje WinFuture, premiera Surface Go 3 na nadchodzącym wydarzeniu jest pewna. Urządzenie będzie charakteryzowało się 10,5 calowym ekranem o rozdzielczości Full HD i takich samych proporcjach, co jego poprzednik. Obudowa ma być wykonana ze stopu magnezu, a jako opcjonalny dodatek będzie oferowana dopinana, magnetyczna klawiatura. Zapowiada się zatem na marginalne zmiany zewnętrzne.

Zdecydowanie ciekawej ma być wewnątrz, bo to właśnie pod maską mają na nas czekać największe zmiany. Na listach wyników benchmarku Geekbench 4 pojawiło się urządzenie, które zostało zidentyfikowane jako nadchodzący Surface Go 3. Wiemy, że będzie on wyposażony w procesory Intel Amber Lake Y 10. generacji.

Specyfikacja Microsoft Surface Go 3 (źródło: Geekbench)

Jak wynika z rezultatów programu testującego, sercem najsłabszego urządzenia zostanie Intel Pentium 6500Y, który będzie działał w parze z 4 GB RAM. Nie należy się tutaj spodziewać nadmiaru mocy – układ ten to budżetowy SoC, skoncentrowany na niskim zużyciu energii (7 W).

Droższy model to z kolei niezły skok wydajnościowy – będzie wykorzystywał procesor Intel Core i3-10100Y o taktowaniu bazowym 1,3 GHz, mogącym wzrosnąć do aż 3,9 GHz. W modelu z Core i3 użytkownicy dostaną też 8 GB RAM.

Wygląda więc na to, że Surface Go 3 nadal pozostanie małym tabletem z dołączaną klawiaturą, skierowanym do najmniej wymagających użytkowników. Nieoficjalne doniesienia sugerowały, że być może urządzenie trzeciej generacji przejdzie na platformę ARM, ale wyniki Geekbench jasno pokazują, że Microsoft nadal będzie korzystał z chipów Intela.

źródło: Microsoft

Oczywiście powyższe specyfikacje należy traktować z dużą rezerwą. Niewykluczone, że konfiguracji będzie więcej, a sam Microsoft zaskoczy potencjalnych chętnych czymś ekstra. Wszystkiego dowiemy się za kilkanaście dni, ale nie ma co ukrywać, że na nadchodzącej konferencji poznamy zdecydowanie ciekawsze urządzenia niż Surface Go 3.