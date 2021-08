Oferta Plus na kartę jeszcze nigdy nie była tak tania. Gdzie jest haczyk?

Plus z dumą ogłasza, że tak tanio w ofercie Plus na kartę jeszcze nie było. Na klientów czeka specjalna promocja, dzięki której będą mogli korzystać z kompletnego zestawu usług w bardzo kuszącej cenie. Jak jednak bywa w przypadku tego typu akcji, także i tutaj jest jeden haczyk.

Klienci, którzy wybiorą taryfę na kartę, często mogą otrzymać bogaty pakiet usług w bardzo przystępnej cenie. Wiele osób decyduje się na tego typu ofertę również dlatego, że daje ona większą swobodę niż abonament, w przypadku którego nierzadko trzeba się związać z operatorem długoterminowym zobowiązaniem z wysoką karą za wcześniejsze rozwiązanie umowy.

Reklama

Promocja w ofercie Plus na kartę – tak tanio (podobno) jeszcze nie było

Plus właśnie dał mocny argument, aby wybrać ofertę Plus na kartę, ponieważ klienci, którzy się na to zdecydują, zapłacą tylko połowę regularnej opłaty. Promocja obejmuje dwie taryfy, które różnią się wielkością pakietu internetowego: 15 złotych za 15 GB i 20 złotych za 20 GB, aczkolwiek za doładowanie konta odpowiednią kwotą można zyskać w obu przypadkach dodatkowe 15 GB. W sumie użytkownik może mieć więc do wykorzystania nawet 35 GB.

Ponadto droższa oferta daje możliwość korzystania z technologii 5G, a w jej zasięgu jest już ponad 15 mln mieszkańców Polski. Natomiast jedna i druga zapewnia nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y do wszystkich.

Promocja w ofercie Plus na kartę (źródło: Plus)

Gdzie jednak tkwi wspomniany już w tytule haczyk? Obniżona o połowę cena objętych promocją pakietów obowiązuje tylko przez jeden miesiąc. Oznacza to, że klient zapłaci 15 lub 20 złotych jedynie za pierwszym razem, natomiast w kolejnych miesiącach operator naliczy już regularną cenę, tj. 30 lub 40 złotych, w zależności od tego, którą ofertę Plus na kartę wybierze użytkownik.

Promocja obowiązuje do 10 października 2021 roku.

Przy okazji operator przypomina, że do końca września 2021 roku trwa promocja w ofercie Plus na kartę, dzięki której klient otrzyma trzy pakiety po 40 GB każdy (przyznawane automatycznie co 30 dni). Jednorazowa, pobierana z góry opłata za łącznie 120 GB to 15 złotych. Promocję można włączyć krótkim kodem *136*11*0060#.