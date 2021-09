Marka, która prawie zginęła, wkrótce wprowadzi na rynek tablet

Gionee jest idealnym przykładem na to, że nie należy się poddawać, nawet jeśli się nie wiedzie. Marka, która jeszcze nie tak dawno stała na skraju bankructwa, planuje wprowadzić na rynek tablet.

Być może marka Gionee obiła Wam się kiedyś o uszy, choć prawdopodobnie było to bardzo dawno temu. Swego czasu smartfony tej firmy trafiały bowiem do Polski jako urządzenia Allview, które swoją drogą już nie działa tak prężnie jak kiedyś. Gionee również musiało zwolnić tempo, ponieważ w 2018 roku stanęło na skraju bankructwa.

Tablet Gionee M61 dostrzeżony w Konsoli Google Play

Gionee udało się jednak wyjść z kryzysu – firma odrodziła się niczym Feniks z popiołów i stara się odzyskać utraconą na wielu rynkach pozycję. Okazuje się jednak, że nie zamierza ograniczać swojej oferty do (m.in.) smartfonów i smartwatchy, bo na horyzoncie niespodziewanie pojawił się tablet tej marki.

W Konsoli Google Play odnaleziono model Gionee M61, co oznacza, że jego premiera jest kwestią czasu. Jeszcze przed oficjalnym wprowadzeniem na rynek poznaliśmy kilka szczegółów na temat specyfikacji technicznej nadchodzącego wielkimi krokami urządzenia. Trzeba przyznać, że zapowiada się nie najgorzej.

Mimo że nie będzie to topowy sprzęt, to jego posiadacze nie powinni narzekać. W końcu otrzymają do dyspozycji wyświetlacz o rozdzielczości 1920×1200 pikseli (proporcje 16:10) i wciąż najnowszy system Android 11. Ponadto na pokładzie urządzenia znajdzie się akceptowalne 4 GB RAM oraz procesor UNISOC Tiger T610.

Składa się on z dwóch rdzeni ARM Cortex-A75 1,8 GHz i sześciu ARM Cortex-A55 1,8 GHz, a także układu graficznego ARM Mali-G52. Procesor jest produkowany z wykorzystaniem 12-nm procesu technologicznego. I choć nie jest on pozycją, która zadowoli wymagających użytkowników, to z pewnością sprosta oczekiwaniom tych mniej.

Pojawienie się na horyzoncie nowego tabletu marki Gionee jest sporą niespodzianką, choć prawdopodobnie po prostu nie chce ona pozostać w tyle. Wielu jej rodzimych konkurentów również ma w planach takie posunięcie (realme już je zrealizowało – zaprezentowało niedawno realme Pad). Gionee zatem także przyczyni się do renesansu tabletów, choć nie należy oczekiwać, że Gionee M61 pojawi się oficjalnie w Polsce.