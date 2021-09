Samsung Galaxy M22 zadebiutował cichcem w Europie

Kiedyś mieszkańcy Europy mogli tylko pomarzyć o zakupie smartfona z serii Galaxy M. Dziś jednak mają do wyboru wiele modeli z tej linii, a teraz także Samsung Galaxy M22, który został cichcem wprowadzony na Stary Kontynent.

Oznaczenie tego modelu implikuje jego specyfikację techniczną. To pozycja z niższej półki dla mniej wymagających użytkowników, aczkolwiek ci, którzy świadomie się na nią zdecydują, nie powinni narzekać, ponieważ Samsung zadbał o to, aby dostarczyć klientom optymalny zestaw funkcji.

Specyfikacja Samsung Galaxy M22

Samsung Galaxy M22 może się pochwalić wyświetlaczem, który odświeża obraz z częstotliwością do 90 Hz. W dodatku jest to ekran Super AMOLED, więc użytkownicy powinni być zadowoleni z jakości wyświetlanego obrazu. Jedynym mankamentem jest rozdzielczość, ponieważ Samsung zamontował w tym modelu panel HD+, co przy przekątnej 6,5 cala przekłada się na zaledwie ~274 ppi.

Sercem smartfona jest ośmiordzeniowy procesor, w którym rdzenie taktują z częstotliwością 2,0 GHz i 1,8 GHz. Niestety Samsung nie precyzuje, co to za układ, wiadomo natomiast, że nie obsługuje on sieci 5G. Do kompletu są 4 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej, którą można rozszerzyć przy pomocy karty microSD o pojemności do 1 TB. Na tę ostatnią przewidziano dedykowany slot obok dwóch miejsc na karty nano SIM.

Specyfikacja Samsung Galaxy M22 obejmuje również aparat o rozdzielczości 13 Mpix, który umieszczono w wycięciu w kształcie litery U w górnej części ekranu. Na panelu tylnym znajdują się cztery: główny 48 Mpix (f/2.0), ultraszerokokątny 8 Mpix (f/2.2), do zdjęć makro (2 Mpix; f/2.4) i do pomiaru głębi przy zdjęciach portretowych (2 Mpix; f/2.4).

Ponadto specyfikacja Samsung Galaxy M22 obejmuje moduł NFC, port USB-C i 3,5 mm złącze słuchawkowe. Producent nie wspomina natomiast o czytniku linii papilarnych, aczkolwiek patrząc na grafiki tego modelu można dojść do wniosku, że nie zabrakło go na pokładzie. Smartfon zasila akumulator o pojemności 5000 mAh, który użytkownik będzie mógł ładować z mocą 25 W… jeśli kupi własnym sumptem ładowarkę o takiej mocy.

Samsung Galaxy M22 ma wymiary 159,9x74x8,4 mm i waży 186 gramów. Smartfon będzie dostępny w trzech wersjach kolorystycznych: czarnej, białej i niebieskiej.

Cena Samsung Galaxy M22, dostępność

Cena Samsung Galaxy M22 nie została jeszcze podana. Aktualnie smartfon widnieje na niemieckiej stronie południowokoreańskiej marki, jednak można się spodziewać, że lada chwila pojawi się również w Polsce.