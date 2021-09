WhatsApp pozwoli się ukryć przed tymi, których nie lubimy

Po licznych zawirowaniach, związanych ze zmianami w warunkach korzystania z usługi i polityce prywatności, WhatsApp stara się zrekompensować poniesione straty, zasypując swoich użytkowników nowymi funkcjami (przy okazji samemu dając konkurencji broń do ręki). Według najświeższych informacji, zmierzające wielkimi krokami nowości skupią się przede wszystkim na zwiększeniu prywatności podczas korzystania z aplikacji, co powinno ocieplić wizerunek firmy po ostatnich kontrowersyjnych decyzjach, które spowodowały odpływ użytkowników.

WhatsApp pozwoli ograniczyć widoczność statusu aktywności dla wybranych osób

Obecnie większość komunikatorów internetowych pozwala w mniejszym bądź większym stopniu dostosować status aktywności do własnych preferencji, a nawet całkowicie go ukryć. Ostatnia funkcja bywa szczególnie przydatna w sytuacjach, kiedy nie chce się zostać przyłapanym na bezproduktywnym używaniu mediów społecznościowych w pracy lub po prostu nie ma się w danym momencie ochoty na konwersację.

Jak wynika z najnowszych doniesień, w niedalekiej przyszłości WhatsApp zamierza wprowadzić nieco bardziej elastyczne ustawienia prywatności, które umożliwią ograniczenie widoczności niektórych informacji profilowych dla wybranych użytkowników.

Nowe ustawienie prywatności w aplikacji WhatsApp (źródło: WABetainfo)

Aktualnie dostępne opcje pozwalają ukryć status aktywności przed osobami, które nie znajdują się na liście kontaktów lub całkowicie go wyłączyć. Co jednak zrobić w sytuacji, kiedy ma się ochotę ograniczyć swoją widoczność konkretnym użytkownikom spośród własnych znajomych?

Niestety, do tej pory nie istniała żadna dobra odpowiedź na to pytanie. Na szczęście, dzięki czającej się tuż za rogiem aktualizacji, powyższe rozważania nareszcie przejdą do przeszłości, bowiem już niedługo będzie można ukryć swoją aktywność na WhatsAppie przed wybranymi osobami.

Powyższy zrzut ekranu pochodzi co prawda z wersji aplikacji WhatsApp przeznaczonej na system iOS, jednak z uzyskanych informacji wynika, że w przygotowaniu znajduje się podobna aktualizacja stworzona z myślą o urządzeniach działających po kontrolą Androida.

Na koniec trzeba jednak zauważyć, że jeżeli użytkownik ograniczy widoczność swojej aktywności dla innych użytkowników WhatsAppa, jednocześnie nie będzie mógł zobaczyć ich statusu, ponieważ działa to w dwie strony.