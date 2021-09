Acer Aspire Vero – poznaliśmy ceny laptopa stworzonego z recyklingu

Pod koniec listopada w Polsce w sprzedaży pojawi się Acer Aspire Vero. Mamy do czynienia z laptopem, który jest interesującą propozycją nie tylko ze względu na zastosowaną specyfikację, ale również materiały użyte do jego produkcji.

Ekologiczny laptop

Bohater tego tekstu został zaprezentowany pod koniec maja tego roku, a niebawem pojawi się w sprzedaży. Acer Aspire Vero, jak już wspomniałem, to laptop stworzony z materiałów pochodzących z recyklingu. Wykonany jest on z przetworzonego plastiku PCR (post-consumer-recycled). Jak zapewnia producent, mamy do czynienia z wydajnym rozwiązaniem, które ogranicza emisję dwutlenku węgla aż o 20% w porównaniu ze standardowym plastikiem.

Reklama

Co więcej, tajwańska korporacja zadbała nawet o odpowiednie opakowanie – pudełko, wykonane jest z tworzywa sztucznego, pochodzącego w 100% z recyklingu. Nie posiada zbędnych naklejek i etykiet, dzięki czemu po rozpakowaniu może być ponownie oddane do przetworzenia.

Warto jeszcze dodać, że Acer Aspire Vero ma być łatwy w naprawie i ewentualnej późniejszej modernizacji. Trzeba przyznać, że to faktycznie brzmi obiecująco i jak najbardziej można tutaj doszukiwać się bardziej ekologicznego podejścia, za co firmie Acer jak najbardziej należą się brawa. Mamy nadzieję, że na podobnych ruch zdecyduje się więcej producentów, co będzie korzystne zarówno dla klientów, jak i planety.

Specyfikacja i cena

Sercem opisywanego laptopa jest procesor Intel Core i5-1155G7. Dostępna będzie również mocniejsza wersja wyposażona w układ Intel Core i7-1195G7. Zastosowany ekran ma 15,6 cala, a rozdzielczość to Full HD.

Na pokładzie mamy jeszcze 8 GB RAM, dysk SSD o pojemności 512 GB, moduł łączności Wi-Fi 6, a także Bluetooth 5.1. Z kolei akumulator oferuje pojemność 48 Wh. Taki zestaw powinien okazać się wystarczający w wielu zadaniach domowych, a także powinien sprawdzić się w pracy lub szkole. Oczywiście wszystko zależy od oprogramowania, które będziemy uruchamiać.

Acer Aspire Vero w sklepach pojawi się już pod koniec listopada tego roku. Ceny, zależnie od wybranego wariantu, mają wynosić od 3199 do 3649 złotych.