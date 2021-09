Nintendo Switch w niższej cenie w oficjalnym sklepie. Czekamy na obniżkę w Polsce

Tej jesieni ma pojawić się w sklepach Nintendo Switch OLED. Japoński producent powoli szykuje się do wydania swojej najnowszej konsoli i obniża sugerowane ceny detaliczne podstawowego modelu w Europie. Można teraz zaoszczędzić nawet kilkadziesiąt euro.

Nintendo Switch w lepszej cenie dla Europejczyków

W związku ze zbliżającą się premierą Nintendo Switch OLED oraz zmianami w kursach walut, producent postanowił nieco obniżyć ceny podstawowego Nintendo Switcha w oficjalnym sklepie. Co prawda, oficjalny sklep nie jest obecnie dostępny w Polsce, lecz możemy się spodziewać, że dystrybutorzy w naszym kraju na dniach również zmienią ceny konsoli.

Do tej pory, Nintendo Switch kosztował w Europie 330 euro (lub 280 funtów w Wielkiej Brytanii). Po ostatnich zmianach, ceny w Europie spadły do 300 euro lub 260 funtów. Warto nadmienić, że w innych regionach, takich jak Stany Zjednoczone, Nintendo nie zdecydowało się na taki krok.

Co więcej, na francuskim Amazonie możemy złapać Ninendo Switcha za jeszcze mniej, czyli jedynie 270 euro. Wciąż zbyt wiele? Francuska sieć sklepów E.Leclerc uruchomiła dodatkową promocję na konsolę, w której kosztuje ona obecnie zaledwie 249 euro!

Je vous l'ai annoncé avant le monde entier, la baisse de prix sur la Switch arrive dès demain et elle sera même à 249€ chez Leclerc Quimper ! https://t.co/XbTZSBIfhM pic.twitter.com/iy8rH5vtrh — Nintend'Alerts (@nintendalerts) September 12, 2021

Jak na razie, większość polskich sklepów wciąż sprzedaje konsolę po starej cenie, wynoszącej 1489 złotych. Miejmy nadzieję, że zmiana, którą wystosował producent wkrótce będzie zauważalna również w naszym kraju.

Cena Nintendo Switch Lite oraz zapowiedziana cena Nintendo Switch OLED nie uległy zmianie.

Pierwsza taka obniżka cen

Po raz pierwszy od premiery, która miała miejsce na początku 2017 roku, Nintendo obniżyło cenę podstawowego Switcha. Przez ostatnie cztery i pół roku przenośna konsola dość twardo utrzymywała cenę i poza pojedynczymi promocjami nie można było liczyć na kupienie jej taniej.

Jeżeli więc wstrzymywaliście się z zakupem swojego egzemplarza, a Switch Lite oraz Switch OLED nie przekonały was do siebie, to bardzo dobry czas na pochylenie się nad podstawowym modelem.