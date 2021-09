Kolejne bezprzewodowe słuchawki na rynku. Sennheiser CX Plus otrzymały ważną funkcję

Na rynku jest masa bezprzewodowych słuchawek, które w różnych półkach cenowych oferują coraz lepszą jakość dźwięku, ładniejszy design czy bardziej kompletne oprogramowanie wbudowane w ekosystem danego producenta. Sennheiser jest firmą ukierunkowaną na produkcję sprzętu audio – co za tym idzie, jego sprzęt powinien oferować najważniejsze funkcje, które konkurencja ma w podobnej cenie. Niemiecki producent właśnie zaprezentował słuchawki Sennheiser CX Plus, które dla wielu osób mogą okazać się ciekawą propozycją.

Sennheiser CX Plus to nie pierwsze słuchawki z tej serii

Niemiecka marka już wcześniej wprowadziła na półki sklepowe model z dopiskiem CX. Słuchawki, mimo wysokiej ceny, nie miały na pokładzie bardzo ważnej opcji, mianowicie aktywnej redukcji szumów (ANC), a jedynie pasywną, która była możliwa za sprawą specjalnej budowy, bowiem w takiej konfiguracji kształt słuchawki blokuje jakikolwiek dostęp dźwięku do ucha. Aktywna redukcja hałasu zapewnia zarówno sprzętowe, jak i softwarowe wsparcie, gdzie specjalny mikroukład zajmuje się wyciszaniem otoczenia.

ANC było zarezerwowane dla zdecydowanie droższych Sennhaiserów Momentum True Wireless 2, chociaż w ich przypadku funkcja działała… jak działała – trochę nieadekwatnie do ceny tych słuchawek.

8.5 OCENA

Sennheiser CX Plus oferują ANC i długi czas na baterii

Sennheiser CX Plus mają taką samą budowę jak modele CX oraz CX 400BT, ale na ich pokładzie znajduje się w pełni aktywna redukcja hałasu, wspierana opcją ambient, która jest niczym innym, jak trybem transparentnym, gdzie mikroukład przepuszcza dźwięk do uszu użytkownika – tego typu funkcja nie była możliwa w przypadku pasywnej redukcji hałasu.

Sennheiser CX Plus (źródło: Sennheiser)

Ponadto słuchawki Sennheiser CX Plus oferują dotykowy panel, który umożliwia przewijanie muzyki, skorzystanie z asystenta głosowego czy odebranie połączenia. Kolejną funkcją, której z niewiadomej przyczyny nie było w modelu CX 400BT, jest inteligenta pauza, która – jak nazwa wskazuje – po wyciągnięciu „pchełek” z uszu automatycznie zatrzymuje muzykę. Nawet najtańsze True Wireless to potrafią, a opcja ta dotychczas była dostępna tylko dla droższego modelu Momentum True Wireless 2.

Producent chwali się, że słuchawki Sennheiser CX Plus oferują bardzo dobrą jakość dźwięku – basy mają być słyszalne, a wysokie tony czyste. Nie zabrakło też obsługi kodeków SBC, AAC, aptX i aptX Adaptive. Firma deklaruje także, że bateria w środku etui pozwoli na w sumie 24 godziny odtwarzania – same słuchawki mają działać na jednym ładowaniu do 8 godzin.

Sennheiser CX Plus (źródło: Sennheiser)

Nowe słuchawki Sennheiser CX Plus mają trafić do sprzedaży 28 września 2021 roku w białej i czarnej wersji kolorystycznej. Ich sugerowaną cenę w Polsce ustalono na 719 złotych. W zestawie producent dorzuci silikonowe adaptery do uszu w czterech rozmiarach.