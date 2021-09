Europejska premiera Redmi 10 tuż-tuż! Tyle podobno będzie kosztował

Smartfon Redmi 10 zadebiutował już prawie miesiąc temu. Do tej pory mieszkańcy Starego Kontynentu, zainteresowani kupnem tego modelu, byli zmuszeni albo zaopatrywać się w wersje przeznaczone na inne regiony, albo chwilowo obejść się smakiem i mieć nadzieję na rychłą premierę w Europie. Jeśli wierzyć najnowszym doniesieniom, ta powinna odbyć się lada dzień, bowiem po sieci krążą już specyfikacja techniczna i ceny.

Co zaoferuje Redmi 10 (EU)?

Redmi 10 w swojej europejskiej odsłonie ma zostać wyposażony w 6,5-calowy wyświetlacz o rozdzielczości Full HD+ (2400×1080 pikseli) z adaptacyjną częstotliwością odświeżania ekranu do 90 Hz. Wszystko wskazuje na to, że przedni panel również zostanie pokryty szkłem Corning Gorilla Glass 3.

Wysoce prawdopodobne wydaje się pozostawienie identycznych względem „pierwowzoru” rozmiarów i wagi, tj. kolejno 161,95×75,53×8,92 mm oraz 181 gramów. Niestety, na dzień dzisiejszy wielką niewiadomą pozostaje kwestia wersji kolorystycznych, w których smartfon miałby zawitać na europejskich półkach sklepowych.

Redmi 10 (źródło: Xiaomi)

Jak wynika z informacji, przekazywanych przez Rolanda Quandta, oferowane przez Redmi 10 zaplecze fotograficzne nie będzie stanowiło żadnego zaskoczenia. Na tylnym panelu urządzenia znajdzie się zestaw czterech aparatów: główny o rozdzielczości 50 Mpix (f/1.8) wspierany będzie przez 8 Mpix (f/2.2) z obiektywem ultraszerokokątnym oraz dwa 2 Mpix (f/2.4) „oczka” do zdjęć makro i pomiaru głębi. Aparat do zdjęć typu selfie odda natomiast do dyspozycji matrycę 8 Mpix.

Sercem urządzenia pozostanie ośmiordzeniowy procesor MediaTek Helio G88 (2x ARM Cortex-A77 + 6x ARM Cortex-A55) z układem graficznym Mali-G52 MC2. Do tego dojdą jeszcze 4 GB RAM (LPDDR4X) oraz 64 GB lub 128 GB pamięci lokalnej (eMMC 5.1). Co ciekawe, informator nie wspomina o wersji z 6 GB RAM na pokładzie, w której dostępny jest pierwotny model.

Redmi 10 (źródło: Xiaomi)

Akumulator o pojemności 5000 mAh użytkownik naładuje z mocą 18 W za pośrednictwem dołączanej do zestawu ładowarki. W pudełku wraz z urządzeniem ma znaleźć się również silikonowe etui ochronne. Smartfon powinien otrzymać także czytnik linii papilarnych zaszyty w przycisku blokady na prawym boku, czujnik podczerwieni, dwa głośniki oraz 3,5-mm złącze słuchawkowe. Po europejskim modelu też nie należy spodziewać się obecności modułu NFC.

Redmi 10 prawdopodobnie dostępny będzie w sprzedaży w cenie 179 euro (równowartość ~820 złotych) za wersję 4 GB RAM/64 GB GB i 199 euro (~910 złotych) za konfigurację 4 GB RAM/128 GB. Dokładna data premiery nie jest jeszcze znana.