Nadchodzi karta graficzna AMD z rdzeniem Big Navi 21, specjalnie do kopania kryptowalut

Wszyscy wiemy jak wygląda rynek kart graficznych specjalnie dedykowanych górnikom kryptopwalut. Przykładowo, NVIDIA wydała serię układów CMP HX, których dostępność dla przeciętnego zjadacza chleba jest praktycznie zerowa. Teraz w internecie dostrzeżono model karty graficznej AMD wyposażonej w rdzeń Big Navi 21, wykorzystywany przez inne układy Czerwonych.

Opłacalność kart dla kryptowalut pod znakiem zapytania

Współczesne układy graficzne okazują się najprawdziwszą żyłą złota dla krypto górników. Producenci kart dla graczy tylko napędzają popularność wydobywania wirtualnej waluty – układy są coraz to wydajniejsze i jednocześnie mają umiarkowane zapotrzebowanie na energię.

Niektóre karty sprawdzają się w tego typu zastosowaniach aż za dobrze, chociaż warto zaznaczyć, że nie są pod to stricte projektowane. Porównując dwa układy z portfolio NVIDII oraz AMD można dojść do wniosku, że to NVIDIA króluje w segmencie kart graficznych dla górników kryptowalut.

Przykładowo, flagowy model AMD Radeon RX 6900 XT z rdzeniem Big Navi 21 przegrywa z średniopółkową kartą Zielonych GeForce RTX 3060 Ti, oferując nieznacznie wyższą wydajność. Warto jednak dodać, że RTX 3060 Ti jest zdecydowanie tańszą kartą.

Karta dla górników na rdzeniu Big Navi 21?

W internecie pojawiły się zdjęcia karty graficznej produkcji XFX, co automatycznie sugeruje, że mamy do czynienia z konstrukcją AMD. Bardzo ważnym elementem układu są dodatkowe dwie wtyczki 8-pin dla zasilania karty, co potwierdza wysokie zapotrzebowanie na energię. Karta do wydobywania kryptowalut XFX Big Navi 21 cechuje się brakiem jakichkolwiek złącz oraz 2-slotową w pełni pasywną konstrukcją z dużym radiatorem pokrytym plastikiem.

Karta z tyłu, jak i przodu jest w pełni otwarta, co pozwoli zapewnić dobry przepływ powietrza. Jak już wspomniałem karta ma pasywne chłodzenie – jak wiadomo, rdzeń wytwarza zdecydowanie większą ilość ciepła niż pamięć wideo, która jest zdecydowanie bardziej istotna w procesie wydobywania kryptowalut. Pasywne rozwiązanie powinno sprostać zadaniu schłodzenia pamięci VRAM.

Niestety, jak na razie, nie mamy więcej informacji na temat tajemniczej karty graficznej na rdzeniu Big Navi 21, dedykowanej górnikom. Karta, patrząc na bliźniaczy model RX 6900 XT, może nie oferować wysokiej wydajności, chociaż producent najpewniej optymalizuje ją pod tym kątem. Na więcej informacji dotyczących układu przyjdzie nam jeszcze poczekać.