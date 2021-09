Wyszukiwarka Google z ciemnym motywem już dla wszystkich!

Najpopularniejsze narzędzie w portfolio Google wreszcie doczekało się opcjonalnego trybu Dark Mode. Od teraz każdy użytkownik może łatwo przejść na ciemną stronę mocy.

Trochę musieliśmy poczekać

Patrząc na rozwój oprogramowania od dłuższego czasu widoczny jest trend wprowadzania ciemnych motywów, które zazwyczaj pozwalają zastąpić wcześniejszy nadmiar białego tła. To jak najbardziej krok w dobrym kierunku, którego zalety odczuwamy szczególnie podczas korzystania z laptopa czy smartfona w ciemniejszych pomieszczeniach lub nocą.

Reklama

Opcjonalny tryb ciemny znajdziemy już w oprogramowaniu Apple, Facebooka, Microsoftu czy Google. Oczywiście nie wszystkie aplikacje czy usługi od razu otrzymały Dark Mode. W przypadku niektórych użytkownicy musieli naprawdę uzbroić się w cierpliwość, a wciąż znajdziemy oprogramowanie oferujące tylko jasne kolory.

Co ciekawe, jednym z ostatnich produktów Google, w którym wprowadzono ciemny motyw jest wyszukiwarka. Mówimy o narzędziu, które znacząco przyczyniło się do sukcesu firmy i podłożyło podwaliny do powstania jednej z największych korporacji na świecie. Cóż, najwidoczniej wdrożenie Dark Mode w tym miejscu nie było priorytetem.

Przejście na ciemną stronę mocy to tylko kilka kliknięć

Wcześniej już mogliśmy zobaczyć, jak prezentuje się tryb ciemny w najpopularniejszej internetowej wyszukiwarce. Firma z Mountain View od kilku miesięcy prowadziła bowiem testy.

Podobnie jak w innych produktach Google, nie mamy do czynienia z po prostu czarnym kolorem. Zamiast tego, białe tło można zastąpić ciemnoszarym. Dark Mode dostępny jest na ekranie głównym wyszukiwarki, w poszczególnych sekcjach (Grafika, Wideo czy Wiadomości), a także w ustawieniach. Znajdziemy go również w sekcji o nazwie Zakupy, aczkolwiek tutaj nie we wszystkich przeglądarkach działa poprawnie – Chrome wyświetla go prawidłowo, ale w Safari interfejs potrafi się popsuć.

Jak już wcześniej wspomniałem, ciemny motyw w wyszukiwarce Google właśnie został udostępniony dla wszystkich zainteresowanych użytkowników. W celu jego włączenia należy przejść do ustawień wyszukiwania i następnie kliknąć sekcję o nazwie Wygląd. Wybrać możemy jedną z trzech opcji – ustawienia domyślne urządzenia, ciemny motyw lub jasny motyw.