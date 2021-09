Aplikację Zegar z Androida 12 zainstalujemy teraz także na starszym systemie

Android 12 wprowadzi większe zmiany w wyglądzie, które obejmą cały system, jak i niektóre aplikacje. Zegar z elementami wzornictwa Material You można jednak już sprawdzić na starszych wersjach „zielonego robocika”.

Odświeżona aplikacja Zegar

Po pierwszej prezentacji „Dwunastki” z Material You, a także przeprojektowanych widżetów, wiele osób stwierdziło, że to najlepiej wyglądający Android w historii. Trzeba przyznać, że faktycznie może się podobać, a uwagę zwraca chociażby większa spójność interfejsu w przypadku ekranów głównych.

Oczywiście wraz ze zmianami w całym systemie, firma z Mountain View odświeży niektóre domyślnie instalowane aplikacje, aby lepiej pasowały do całości. Wśród tych aplikacji z pewnością znajdzie się Zegar, zapewniający dostęp do m.in. tak podstawowej funkcji jak budzik czy minutnik.

Okazuje się, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby wspomnianą aplikację zainstalować również na starszych wersjach Androida. Należy mieć jednak na uwadze, że nie otrzymamy dostępu do pełnej funkcjonalności. Z oczywistych względów nie możemy ustawić nowych widżetów, ale sama aplikacja ma już zauważalnie przebudowany wygląd.

Zmiany nie są duże, ale czuć Material You

Zegar w wersji 7.0 nie doczekał się pełnego przeprojektowania, więc nie musimy zmieniać wcześniej wyrobionych przyzwyczajeń. Większość elementów pozostała bowiem na tym samym miejscu. Mimo tego, nowości widać już na pierwszy rzut oka.

Odświeżona została dolna belka z przyciskami zapewniającymi dostęp do pozostawionych sekcji – Alarm, Zegar, Minutnik, Stoper i Pora snu. Nieznacznie zmieniono wygląd listy ustawionych budzików, a sam przycisk służący do dodawania nowego budzika został powiększony.

W funkcji minutnika i stopera uwagę zwracają nowe, bardziej kolorowe ikony. We wcześniejszej wersji Google stosowało tylko dużą ikonę pauzy, a po bokach przyciski w formie niewielkiego tekstu.

Warto zaznaczyć, że aplikacja Zegar w opisywanej wersji to wciąż beta. W związku z tym, nie zaleca się korzystania z niej jako głównej. Wciąż może zawierać liczne błędy, a chyba nikt nie chciałby spóźnić się do szkoły lub pracy, ponieważ budzik nie zadziałał poprawnie. Jeśli mimo tego chcesz sprawdzić nadchodzące zmiany, to wystarczy pobrać i zainstalować plik APK.